С самого начала перезапуск Wolfenstein планировался как трилогия.

MachineGames подтвердила, что в будущем планирует создать третью игру во вселенной Wolfenstein.

В документальном фильме, посвящённом созданию Wolfenstein: The New Order и его сиквела The New Colossus, глава студии Йерк Густафссон рассказал, что ещё на ранних этапах планирования они закладывали три игры про Би Джея Бласковича.

"Даже в первые недели, когда мы разрабатывали New Order, у нас был план на вторую и третью игру. Мы всегда видели это как трилогию. Так что мы не закончили с Wolfenstein".

В прошлом году MachineGames удивила игроков проектом Indiana Jones and the Great Circle, который успешно сочетал опыт студии в создании шутеров от первого лица с классическими приключенческими элементами и головоломками.

А вот история Wolfenstein оборвалась на кооперативной Youngblood, вышедшей в 2019 году, и так и не сыскавшей положительного отклика у фанатов серии.

Ранее мы рассказывали, что создатели сериала Fallout снимут экранизацию серии Wolfenstein. "Истории про убийство нацистов всегда актуальны": сказали создатели, и им сразу же одобрили шоу.

