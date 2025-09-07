Этот рецепт лимонного чизкейка без выпечки — обязательно станет настоящим хитом за вашим столом.

Чизкейк считается идеальным десертом, который завершил бы семейный обед или ужин. Кулинарный эксперт Шарлотта Оутс, автор блога Charlotte's Lively Kitchen, разработала простой, но изысканный рецепт лимонного чизкейка, который готовится всего за 15 минут и затем доводится до совершенства в холодильнике.

Она отметила, что этот лимонный чизкейк получается с хрустящей основой из печенья и невероятно насыщенным вкусом благодаря цедре и соку свежего лимона, и что он настолько вкусный, что невозможно остановиться, пишет Express. Все отмечают простоту и его безотказность как легкого варианта десерта.

Рецепт лимонного чизкейка без выпечки

Для его приготовления нужны следующие ингредиенты:

Для чизкейка:

280 мл жирных сливок

250 г сливочного сыра

100 г печенья "дайджестив"

100 г мелкого сахара

40 г сливочного масла

2 лимона (цедра и сок)

Для украшения:

75 мл жирных сливок

4 ломтика лимона

Для приготовления также нужен кондитерский мешок с насадкой "звездочка", пергаментная бумага и разъемная круглая форма.

Способ приготовления

Сначала вам необходимо застелить форму для торта пергаментной бумагой. Это поможет легко достать готовый чизкейк и сохранить его аккуратным. Затем следует растопить сливочное масло на плите, постоянно помешивая. Этот процесс займет всего пару минут. Как только масло растаяло, нужно снять кастрюлю с огня.

Далее вам стоит измельчить печенье до мелкой крошки. Для этого удобно положить его в пакет и пройтись сверху скалкой или любым тяжёлым предметом.

Теперь необходимо тщательно перемешать крошку печенья с растопленным маслом. Полученную массу нужно переложить в форму, разровнять и плотно утрамбовать ложкой. После этого стоит убрать основу в холодильник, пока готовится начинка.

На следующем этапе вам необходимо снять цедру с лимонов и выжать сок — должно получиться примерно пять чайных ложек. Эти ингредиенты пока нужно отложить. Затем следует взбить сливки до мягких пиков. В эту массу стоит добавить сливочный сыр, сахар, лимонный сок и цедру. Всё необходимо тщательно перемешать до однородного состояния.

После этого нужно достать основу из холодильника и равномерно распределить сверху лимонную массу. Вам следует аккуратно разровнять поверхность ложкой или лопаткой. Теперь форму стоит снова поставить в холодильник минимум на два часа. Чизкейк следует доставать только перед самой подачей.

Для украшения вам необходимо взбить сливки до плотных пиков, переложить их в кондитерский мешок с насадкой "звёздочка" и отсадить восемь розеток по краю чизкейка. Каждую стоит украсить ломтиком лимона.

