Блогерша решила опередить ложные слухи о своей личной жизни.

Вчера, 6 сентября, известной украинской блогерше-миллионнице Даше Квитковой сделал предложение футболист Владимир Бражко. Некоторое время влюбленные скрывали свои отношения, а лишь несколько месяцев назад официально подтвердили их.

Однако после новости о предстоящей свадьбе некоторые подписчики начали поговаривать, что причиной скорой помолвки может быть беременность. Но блогерша решила расставить все точки над "і" в этой теме. Даша официально высказалась об этом в своем Instagram так:

"Нет, не беременна".

Что известно о личной жизни Даши Квитковой

Даша победила в девятом сезоне романтического шоу "Холостяк". Тогда главным героем был ведущий Никита Добрынин. После завершения проекта влюбленные продолжили свои отношения, а в 2020 году сыграли свадьбу. В браке у них родился сын Лев. Однако супруги прожили вместе три года и официально развелись. Сейчас они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают общего ребенка.

О романе Квитковой и Владимира Бражко начали поговаривать еще в мае этого года. Тогда они публиковали похожие фото в своих соцсетях, но не показывали лиц. Позже пару заметили на публичном мероприятии, где они нежно держались за руки.

