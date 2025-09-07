Украинская разведка также анализирует тот военный потенциал, который руководство Китая показало на параде в Пекине.

Китай очень внимательно следит за войной в Украине и изучает новые виды вооружения, которые применяются на поле боя.

Об этом заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Вадим Скибицкий сказал в интервью Укринформу. При этом он отметил, что украинская разведка также анализирует тот военный потенциал, который руководство Китая показало на параде в Пекине.

"Мы работаем над этим, но скажем так: то, что они продемонстрировали, это еще раз подчеркивает наличие у Китая ядерной триады - это воздух, земля, море, у них есть новые наработки ракетного вооружения, и Китай имеет большой мобилизационный потенциал. Это самое основное", - отметил Скибицкий.

Представитель ГУР также добавил, что китайцы четко изучают все, что связано с новым вооружением как Российской Федерации, так и с новым вооружением западных образцов, которое сейчас применяется на поле боя в Украине.

"Пекин очень придирчиво следит за войной, которая происходит у нас", - констатировал Скибицкий.

3 сентября в Китае состоялся военный парад, который по масштабу превзошел все предыдущие.

Как отмечало издание CNN, китайский лидер Си Цзиньпин своим военным парадом в Пекине дал понять, что он изменить мировой порядок, поставив под сомнение западное доминирование.

