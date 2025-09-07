В списке есть Овен и Рак.

Гороскоп на неделю, с 8 по 14 сентября, обещает удачу пяти знакам Зодиака, они почувствуют себя необычайно энергичными, вдохновленными и готовыми к новым свершениям. Период принесет им лучшие прогнозы. Начнется неделя с Луны в Овне, которая пробудит жажду знаний и подтолкнет к активным действиям после мощного лунного затмения в Рыбах, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

10 сентября, когда Луна переместится в знак Тельца, в жизнь войдет оттенок романтики. А 12 сентября Луна в Близнецах усилит потребность в общении и подарит удовольствие от контактов с людьми. Эти пять знаков будут ощущать в себе бодрость, стремление к исследованию нового и вдохновение от энергии текущего затмения.

Овен

Для Овнов неделя начинается особенно активно, ведь Луна входит именно в их знак. Это прекрасный момент, чтобы разобрать накопившиеся задачи и выполнить то, что долго откладывалось. Используйте планировщик и внимательно распределяйте свое время. После недавнего затмения вы почувствуете прилив энергии и желание двигаться вперед.

Эта неделя будет плодотворной для сотрудничества и взаимодействия с людьми, однако важно научиться отстаивать собственные границы. Будьте готовы помогать окружающим, но не позволяйте перегружать себя чужими обязанностями. После лунации вы ощутите обновление и расставите акценты на том, что действительно важно.

С Луной в Тельце вам будет полезно работать в комфортном ритме и позаботиться о себе. Этот этап - часть подготовки к тому, как Сатурн войдет в ваш знак в следующем году. Проявите терпение и стабильность, и вы удивитесь, какие результаты принесет неделя.

Рак

Для Раков Луна в Овне станет значимым транзитом, подчеркивающим личные достижения. Сосредоточьтесь на сложных задачах и разработайте план их решения - в течение недели вы получите подсказки, которые помогут двигаться вперед. Энергия Овна подарит трудолюбие, смелость и лидерские качества, вы сможете оказаться в центре внимания.

Период Луны в Тельце усилит важность дружбы и взаимодействия с близкими. А под влиянием Луны в Близнецах в конце недели полезно будет замедлиться и переосмыслить произошедшее. Так вы сможете заметить то, что ускользнуло из виду в дни затмения. Это отличное время для корректировки и внесения важных изменений в свою жизнь.

Весы

Начало недели под Луной в Овне принесет Весам задачи, связанные с сотрудничеством. Поскольку в вашем знаке находится Марс, на первый план выйдет зрелость, умение контролировать эмоции и сохранять дисциплину. Транзит Луны в Тельце 10 сентября добавит практичности и вдохновения для общения. Вы можете заинтересоваться общественными мероприятиями или мастер-классами.

Это время также благоприятно для творчества и самовыражения. Лунное затмение напомнило вам о необходимости раскрывать таланты и использовать собственные способности. Когда Луна окажется в Близнецах, стремление к самосовершенствованию станет еще сильнее. Подумайте о новых курсах или книгах, которые помогут вам развиваться. Не умаляйте собственную ценность - будущее открывает перед вами перспективы.

Стрелец

Для Стрельцов затмение станет предвестником перемен на ближайшие полгода. Энергия Луны в Овне в начале недели подарит оптимизм и позволит ощутить прилив сил. После лунации вы обретете ясность, даже если Сатурн вносил путаницу в ваши цели. Овновская энергия прояснит картину и поможет увидеть главное.

Когда Луна войдет в знак Тельца, вы почувствуете уверенность и найдете устойчивость. Это подходящее время, чтобы выработать дисциплину и гибко реагировать на изменения. Сотрудничество с коллегами и другими людьми станет более продуктивным, если вы будете открыты и избавитесь от критичности.

Неделя завершится транзитом Луны в Близнецах, который сосредоточит внимание на отношениях. Посвятите время дружбе, приятным встречам или совместным проектам. Эта неделя открывает новый этап в цикле затмений и дает шанс на обновление.

Козерог

Для Козерогов затмение усилило творческий потенциал, а энергия Луны в Овне пробудит стремление продолжить начатое за последние полгода. Вы почувствуете желание развивать идеи и воплощать задуманное.

Период Луны в Тельце принесет вдохновение и энергию для реализации творческих планов. Тем, у кого есть дети, захочется больше времени уделять семейным делам и совместным занятиям. В целом транзит придаст бодрости и станет источником радости, поэтому делайте акцент на том, что приносит вам счастье.

Когда Луна перейдет в знак Близнецов, появится возможность наметить план действий на текущий цикл затмений. Пересмотрите привычки и внесите изменения, чтобы они оставались вам интересными и мотивирующими в долгосрочной перспективе.

