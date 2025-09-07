Артистка также заговорила о профессии старшей дочери.

Известная украинская певица Наталья Могилевская, которая удочерила двух детей, призналась, почему до сих пор полностью не показывает их лица.

Не секрет, что иногда 13-летняя Мишель и 5-летняя София появляются у звездной мамы в соцсетях. Наталья публикует с ними совместные посты, но оберегает от камер. На днях она назвала причину такого решения и рассказала, сколько еще будет скрывать дочерей от публики.

"До тех пор, пока для них это может быть опасно, я не могу их показывать. Так считает социальная служба. Потому что дети особенные, и я прислушиваюсь к психологам, которые с ними работают", - подчеркнула артистка в комментарии для ТСН.ua.

Могилевская также ранее рассказывала, что старшая дочь уже выбрала для себя профессию, но пока решила не рассекречивать подробностей.

"Я не могу рассекретить, но могу намекнуть - Мишель у меня очень настойчивая и очень спортивная", - добавила Наталья.

К слову, певица в начале 2024 года призналась, что стала мамой двух девочек. Сейчас она воспитывает детей вместе со своим избранником Валентином.

