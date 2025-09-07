По словам Романенко, "матки" могут наблюдать за своими FPV-дронами вплоть до попадания по цели.

После создания россиянами тяжелого дрона, который может нести FPV, враг сможет доставлять в глубину Украины дешевые БПЛА и наносить больше ударов, в том числе и по гражданскому населению. Такое мнение в эфире телемарафона высказал авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. Антонова Валерий Романенко.

"Это опасно тем, что россияне могут доставлять дешевые дроны глубже на нашу территорию. То есть, могут не использовать более дорогостоящие беспилотники для поражения небольших целей. Потому что, как правило, FPV-дроны несут боевую часть не более 1 кг. Но все равно это опасно для гражданских. Например, россияне очень часто наносят удары по рейсовым пассажирским автобусам или по гражданским легковым автомобилям", - пояснил Романенко.

Как уточнил эксперт, так называемые "дроны-матки" могут заносить в тыл Украины FPV-дроны. Затем россияне через эти большие дроны могут отслеживать полет меньших дронов и управлять ими до попадания по цели. В этом отличие, в частности, от запуска ракет С-300, которые за 50 метров уже невидимы для комплекса, который их направил.

Видео дня

Что известно о российском дроне, которым управляют через Starlink

Напомним, недавно российская компания "КБ "Валькирия" представила на выставке беспилотник РД-8, который может управляться не только через радиоканал, но и с помощью Starlink или мобильных сетей. Разработчик уверяет, что предлагает серию беспилотников - РД-7, РД-8, РД-10 и РД-12. Они позиционируются как многофункциональные платформы, потому что могут вести разведку, быть "матками" для FPV-дронов и ретрансляторами. Каждая "матка" может нести два FPV-дрона с боевой частью по 3 кг.

Вас также могут заинтересовать новости: