Известная украинская шеф-повар, победительница и судья шоу "МастерШеф" Лиза Глинская, которая 10 месяцев назад родила двойняшек, рассказала об отношениях с мужем.
В своем Instagram она решила ответить подписчикам на вопросы о своей личной жизни. В частности, призналась, повлияло ли появление детей на отношения с мужем Максимом.
"Сильно. Над ними 100% надо работать", - написала Глинская, однако не стала вдаваться в подробности.
Также Лиза ответила, планирует ли с возлюбленным еще пополнение в семье. 41-летняя шеф-повар честно написала об этом так:
"Если смогу решить вопрос со здоровьем, то хотела бы еще".
К слову, Лиза и Максим уже воспитывают двух общих дочерей-двойняшек Полину и Соломию. Также у мужчины есть 12-летний сын от предыдущих отношений.
Напомним, ранее Лиза Глинская впервые рассказала об отношениях с сыном своего мужа. Она отметила, что парень часто бывает у них дома и иногда между ними случаются недопонимания.