Этот подарок сделал певицу невероятно счастливой.

Известная украинская певица Ирина Билык неожиданно заговорила о бывшем гражданском муже и продюсере Юрии Никитине. В частности артистка рассказала, какой ценный подарок получила от него недавно.

В своем блоге в Instagram звезда выложила фото из офиса продюсерской компании MAMAMUSIC, где видно, как она подписывает определенные документы. Билык добавила загадочную подпись:

"Я счастлива".

Видео дня

Вместе с тем певица не стала тянуть интригу и поделилась радостной новостью. Как выяснилось, бывший продюсер Билык Никитин передал ей все права на хиты, которые в свое время сделали ее мегапопулярной. Теперь Ирина является единственной владелицей своей музыки. За что она публично выразила слова благодарности Юрию:

"Самый ценный подарок в юбилейный год - все мои песни теперь принадлежат только мне! Спасибо Юрию Никитину за этот благородный поступок!"

Очевидно, что с этого момента Ирина Билык сможет свободно исполнять собственные песни на концертах и мероприятиях, а также давать им новую жизнь. С этим важным событием певицу поздравили и другие украинские артисты:

"Поздравляю!" - написал MELOVIN.

"Достойный поступок! Поздравления! Люблю Ваши песни", - высказалась Наталка Карпа.

"Поздравления! Ваши альбомы 90-х - настоящее сокровище Украины", - прокомментировали поклонники.

Напомним, что недавно Ирина Билык удивила сеть кардинальной сменой имиджа, а также внезапными разговорами о замужестве.

Вас также могут заинтересовать новости: