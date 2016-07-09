Лидеры НАТО и Украины требуют от России отменить аннексию Крыма - заявление

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении, принятом по завершении заседания Комиссии Украина-НАТО на высшем уровне, которое прошло сегодня в Варшаве в рамках саммита Альянса.

"Напоминая о заявлении Комиссии Украина-НАТО, принятом на саммите в Уэльсе 4 сентября 2014 года и на уровне министров иностранных дел 11 мая 2015 года в Анталии, мы призываем Россию отменить свою незаконную и нелегитимную самопровозглашенную "аннексию" Крымского полуострова, которую мы не признаем и не признаем", - говорится в заявлении.

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Лидеры Комиссии Украина-НАТО заявили, что "особенно обеспокоены преследованием и дискриминацией крымских татар и других членов местных общин". "Мы в очередной раз требуем от де-факто российской власти принять необходимые меры для решения проблемы с ухудшением ситуации в сфере прав человека в Крыму и для обеспечения безопасности, прав и свобод всех лиц, проживающих на полуострове", - говорится в документе.

В заявлении также содержится требование разрешить международным мониторинговым структурам "выполнять свою важнейшую работу в целях защиты прав человека".

"Мы осуждаем длительное и широкомасштабное наращивание Россией военных мощностей в Крыму и обеспокоены российскими усилиями и заявленными планами по дальнейшему наращиванию военной мощи в Черноморском регионе, что в дальнейшем будет иметь последствия для стабильности в регионе", - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.