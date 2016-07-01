Оккупанты скоро перестанут "финансово подтягивать" Крым - российский эксперт

Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии выразил руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан.

"К 2019 году по всем параметрам процесс подтягивания региона должен закончиться, он должен сам зафункционировать на уровне, соответствующем ВВП страны. В этом смысле сокращение может иметь под собой логику не финансирования бюджета, а предоставления региону возможности функционировать не как регион бедствия, а как нормальная часть страны", – отметил Мовчан.

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Российский эксперт также указал на коррупционную составляющую формирования статьи расходов на полуострове.

"К 2019 году можно будет уменьшать финансирование. Надо понимать эффективность финансирования, особенно в Крыму: сколько идет мимо, сколько идет не целевого, сколько идет в карманы. Один из способов уменьшения финансирования – жестко пригрозить, чтобы в карманы клали меньше, вот вам и сокращение", – заявил руководитель экономической программы Московского центра Карнеги.

Ранее российские СМИ сообщали, что финансирование оккупированного Крыма хотят сократить более чем в два раза. "Более чем вдвое сокращается финансирование социально-экономического развития Крыма: со 149,3 миллиарда рублей (2,3 миллиарда долларов) в 2016 году до 65,98 миллиарда (1 миллиард долларов) в 2019 году", - говорилось в сообщении.