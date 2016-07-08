Обама заявил о единстве США и ЕС в вопросе сохранения санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент США Барак Обама заявил на совместной пресс-конференции с президентами Европейского Совета Дональдом Туском и Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером сегодня в Варшаве перед началом саммита НАТО.

«Здесь, в Европе, мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку она осуществляет важные политические и экономические реформы», - заявил он.

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«США и ЕС едины в своем стремлении сохранения санкций в отношении России, пока она полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских соглашений», - подчеркнул Обама.

Также, по словам президента США, во время сегодняшнего заседания Североатлантического Совета есть возможность углубить сотрудничество между НАТО и ЕС в сфере безопасности.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Евросоюз на уровне постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) согласовал решение продлить до 31 января 2017 года экономические санкции против РФ «в свете действий России, которые дестабилизируют ситуацию в Украине».

1 июля ЕС утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Санкциями ЕС предусмотрено ограничение сотрудничества с российскими банками, ограничение импорта и экспорта, торговли, в частности нефтью, газом и вооружением.