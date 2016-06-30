Путин заявил, что хочет видеть в Украине "доброго соседа", для этого Киев должен начать прямой диалог с боевиками

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в Москве на совещании послов и постоянных представителей Российской Федерации.

«Мы искренне желаем, чтобы урегулирование украинского кризиса было достигнуто как можно скорее, будем и далее сотрудничать с участниками и нормандского формата, и Соединенными Штатами. Хотим видеть в Украине доброго соседа, предсказуемого, цивилизованного партнера, живущего в мире, в первую очередь, с самими собой. Но для этого в Киеве должны, наконец, прийти к пониманию неизбежности прямого диалога с Донбассом, с Донецком и Луганском, необходимости выполнения своих обязательств по минскому комплексу мер, причем во всей их совокупности», - отметил российский лидер.

Он считает «недопустимым затягивание украинского кризиса и настойчивое желание обвинить в этом кого бы то ни было, прежде всего Россию».

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«Это приведет к ухудшению и без того нездоровой ситуации на европейском континенте, усугубит последствия той большой ошибки, сделанной в свое время, имею в виду сейчас выбор в пользу расширения НАТО на Восток вместо строительства с полноценным участием России архитектуры равной и неделимой безопасности от Атлантики до Тихого океана», - сказал Путин.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.