Новый политический документ ЕС называет Россию "стратегическим вызовом" - СМИ
Новый политический документ Евросоюза описывает Россию как "ключевой стратегический вызов" – такая формулировка стала результатом компромисса между членами содружества, часть из которых жестко настроена против Москвы.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Этот документ, который должен быть одобрен на саммите ЕС 28 июня, был разработан дипломатическим корпусом содружества после того, как в прошлом году лидеры стран Евросоюза призвали представителя ЕС по внешней политике Федерику Могерини к созданию "ориентира Европейского союза для действий в будущем".
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Литва и Польша, которые занимают жесткую линию в отношении Кремля, хотели, чтобы в документ была внесена фраза "стратегическая проблема" относительно роли России в европейской политике. Ранее такая формулировка употреблял президент Европейского совета от Польши Дональд Туск.
Другие члены ЕС, преимущественно с юга Европы, в свою очередь, хотели вписать в документ фразу, близкую к "стратегический партнер", которая использовалась до 2014 года, когда Москва аннексировала украинский Крым и начала агрессию против Украины на Донбассе.
Документ, который видел журналист Радио Свобода, состоит из 32 страниц. В нем говорится, что ЕС "не признает незаконной аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины".
В документе не упоминаются санкции ЕС, введенные в ответ на агрессию России против Украины, что оставляет возможность для улучшения отношений между Москвой и Брюсселем.