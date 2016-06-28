Новый политический документ ЕС называет Россию "стратегическим вызовом" - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода.

Этот документ, который должен быть одобрен на саммите ЕС 28 июня, был разработан дипломатическим корпусом содружества после того, как в прошлом году лидеры стран Евросоюза призвали представителя ЕС по внешней политике Федерику Могерини к созданию "ориентира Европейского союза для действий в будущем".

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Литва и Польша, которые занимают жесткую линию в отношении Кремля, хотели, чтобы в документ была внесена фраза "стратегическая проблема" относительно роли России в европейской политике. Ранее такая формулировка употреблял президент Европейского совета от Польши Дональд Туск.

Другие члены ЕС, преимущественно с юга Европы, в свою очередь, хотели вписать в документ фразу, близкую к "стратегический партнер", которая использовалась до 2014 года, когда Москва аннексировала украинский Крым и начала агрессию против Украины на Донбассе.

Документ, который видел журналист Радио Свобода, состоит из 32 страниц. В нем говорится, что ЕС "не признает незаконной аннексии Крыма и дестабилизации на востоке Украины".

В документе не упоминаются санкции ЕС, введенные в ответ на агрессию России против Украины, что оставляет возможность для улучшения отношений между Москвой и Брюсселем.