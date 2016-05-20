Посол Украины в ЕС рассказал, почему отмену виз для украинцев могут снова перенести

В ЕС обсуждают возможность перенести введение безвизового режима с Украиной. Об этом заявил посол Украины при ЕС Николай Точицкий, передает "Европейская правда".

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По словам посла, фактор миграционной кризиса может влиять на скорость принятия решения насчет Украины. Он добавил, что здесь речь идет об инициативе Еврокомиссии создать процедуру, которая позволит пересматривать решение о безвизовом уже после того, как оно принято.

"Есть страны ЕС, которые считают, что сначала нужно внести эти изменения, а уже потом предоставлять безвизовый Украине", - сказал Николай Точицкий.

В то же время, по его словам, окончательное решение еще не принято.

При этом посол предостерег ЕС от проблем, связанных с возможным откладыванием решения о безвизовом режиме.

"Если это произойдет (если введение безвизового будет отложено. – ред.), Евросоюз может потерять надежного партнера на своей восточной границе", - сказал он.

"Если украинцы увидят, что несмотря на все сделанное государством, несмотря на то, что украинцы выполнили все свои обязательства, Евросоюз не выполняет свои обещания и не предоставляет безвизовый, то это, увы, будет негативно трактоваться в Украине", - пояснил посол.

Ранее сообщалось, что в столицах стран-членов ЕС задумываются над тем, чтобы связать украинский безвизовый с другими, более масштабными решениями – в частности, об общем механизме приостановления безвиза.

Как известно, после назначения докладчика и комитетских слушаний насчет предложения Еврокомиссии по украинскому вопросу соответствующая резолюция должна быть рассмотрена и одобрена Европарламентом. Последнюю формальную точку в визовой либерализации с Украиной должно поставить решение Совета ЕС на уровне министров. Сейчас интрига заключается в том, успеют все евроинституции ускорить и согласовать свою работу таким образом, чтобы безвизовый режим с Украиной заработал уже в конце июля.