Польские фирмы продолжают 'наступление' на Украину, - Bloomberg

Для компаний, борющихся за долю в проекте послевоенного восстановления Украины, политические разногласия отходят на второй план.

Польский национальный банк развития BGK в последнее время фиксирует растущий спрос со стороны местных компаний на финансирование инфраструктурных и энергетических проектов в Украине, несмотря на конфликт Варшавы и Киева. Об этом пишет Bloomberg.

"Предприниматели возвращаются к нам, и в настоящее время портфель проектов стал еще больше. Это означает, что они провели анализ рынка, часто имеют украинского партнера, а также обладают знаниями в сфере энергетических и инфраструктурных проектов", - сказала вице-председатель BGK Марта Постула.

Однако для компаний, борющихся за долю в проекте послевоенного восстановления Украины, стоимость которого, по оценкам Всемирного банка, составит $524 млрд, политические разногласия отходят на второй план, отмечает Bloomberg.

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Важно, что Постула ожидает, что в ближайшее время будут подписаны первые соглашения о финансировании энергетических проектов - в частности, строительства установок по производству биогаза.

Недавно польские строительные компании Budimex SA, Polimex-Mostostal SA и AMW Sinevia договорились о сотрудничестве при участии в тендерах на инфраструктурные проекты, а энергетические компании PGE SA, Tauron Polska Energia SA, Enea SA и Energa SA заключили аналогичное соглашение по проектам в сфере энергетики.

Кроме того, нефтяная компания Orlen SA укрепляет сотрудничество с украинским "Нафтогазом", а PZU SA приобрела крупнейшую страховую компанию MetLife в Украине.

Напряжение между Польшей и Украиной

В прошлом месяце польский президент Кароль Навроцкий лишил украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды страны - ордена Белого орла - из-за "Героев УПА" в названии части ВСУ, Зеленский после этого отказался от поездки на конференцию в Польшу.

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