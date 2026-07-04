Чтобы наступил мир, Украине достаточно дождаться экономического кризиса в РФ, – аналитик

Судьбу войны решат не Покровск и не Константиновка, а российский бюджет.

Благодаря развитию беспилотных технологий, в частности с использованием искусственного интеллекта, Украина обрела технологическое преимущество над Россией, а систематические удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре агрессора все сильнее ослабляют его экономические возможности. Это путь к окончанию войны. Такое мнение в интервью EUobserver высказал словацкий эксперт по внешней политике Александр Дулеба.

По словам аналитика, недавняя атака украинских дронов на Московский нефтеперерабатывающий завод имеет не только символическое значение. Он подчеркивает, что это часть длительной кампании, которую Украина ведет еще с конца прошлого года с целью вывода из строя российской нефтяной инфраструктуры.

Как рассказывает эксперт, только в мае и июне украинские силы смогли полностью остановить работу семи крупных российских НПЗ суммарной мощностью около 83 млн тонн нефти в год. Это почти треть от общей мощности российских нефтеперерабатывающих заводов.

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Дулеба обратил внимание, что украинские беспилотники теперь способны поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров от государственной границы. По его мнению, это кардинально изменило характер войны, ведь раньше только Россия могла регулярно наносить удары по глубокому тылу Украины.

"Мы находимся на пятом году войны. До сих пор только россияне могли позволить себе роскошь атаковать цели глубоко в украинском тылу. Теперь у украинцев есть такие же возможности", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что следствием ударов уже стал дефицит топлива в России. Например, более чем в половине субъектов РФ ввели ограничения на продажу бензина, а в оккупированном Крыму власти временно полностью приостановили его реализацию.

Отдельное внимание Дулеба уделил состоянию российской экономики. Он отмечает, что темпы экономического роста практически остановились, доходы от экспорта нефти существенно сократились, а дефицит федерального бюджета стремительно растет. В то же время расходы на оборону продолжают расти, что только усиливает финансовое давление.

"Россия движется к экономическому кризису", – сказал эксперт, добавив, что все больше проблем накапливается как в банковском секторе, так и в региональных бюджетах, которые финансируют выплаты наемникам.

По мнению Дулебы, в настоящее время исход войны будет определяться уже не только ситуацией на отдельных участках фронта, но и способностью сторон обеспечивать свои военные кампании в экономическом и технологическом плане.

"Сегодня уже не имеет решающего значения, мобилизуете ли вы в армию сто тысяч солдат, а то, есть ли у вас тысяча квалифицированных операторов дронов", – подытожил он.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, Украина ведет кампанию ударов с помощью дронов по российской логистике в Крыму и на юге, чтобы создать условия для будущего контрнаступления. Аналитики считают, что стратегия "логистического локдауна" постепенно делает российскую оборону более уязвимой и демонстрирует обществу РФ, что оккупация Крыма не гарантирует безопасности.

Между тем немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что война в Украине может находиться в решающей фазе, и союзникам следует усилить поддержку Киева.

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