РФ уничтожила крупнейшую птицефабрику Европы, - соцсети

После атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Россия уничтожила одну из крупнейших птицефабрик Европы: по предприятию нанесли удары КАБами. Об этом сообщают местные группы в соцсетях.

Удар был нанесен по предприятию в Чернобаевке в Херсонской области. После атаки разразился масштабный пожар, значительная часть производственного комплекса уничтожена.

По предварительным данным, ущерб от удара составляет сотни миллионов долларов.

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Также российские оккупанты более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровщины: погибли три человека, еще 12 ранены, в том числе дети, сообщили в ОВА. Российские войска избивали по региону беспилотниками, артиллерией, авиабомбами и ракетой.

В Софиевской громаде Криворожья из-за удара по автозаправочной станции погиб один человек. Еще шесть ранены.

На Никопольщине страдали Никополь, Марганецкая, Красногригорьевская, Томаковская, Мировская и Покровская громады. Погибли двое 45-летних мужчин. Также в состоянии средней тяжести госпитализированы 33-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Повреждены супермаркет, админздание, колледж, АЗС, дома, авто.

На Синельниковщине били по Шахтерской, Петропавловской, Украинской, Васильковской и Славгородской громадах. Четверо человек получили ранения. Среди них двое детей. Поврежденный магазин, дома.

В Днепровском районе попали по Днепру, Николаевской и Петриковской громадам. Произошли пожары.

Удары РФ по Украине

Ранее советник-уполномоченный президента по вопросам санационной политики Владислав Власюк сообщил, что начала 2026 года в ходе массированных ударов по Киеву и Киевской области Россия применила 6 413 средств поражения, в том числе 36 гиперзвуковых ракет "Циркон" и одну ракету "Орешник".

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