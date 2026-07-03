Путин в безвыходном положении может решиться на рискованный шаг против НАТО, – The Telegraph

Источники, близкие к президенту Польши, предупреждают о возможном сценарии эскалации со стороны Кремля.

Путин, зашедший в тупик в Украине, может рассматривать вариант атаки на одну из "недружественных" стран НАТО – в частности, Польшу, передает The Telegraph.

По имеющимся данным, источники, близкие к польскому президенту Каролю Навроцкому, сообщили изданию Onet, что Россия может нанести удар по критической инфраструктуре Польши или даже осуществить ограниченное наземное вторжение – ссылаясь при этом на предупреждения американских чиновников.

Как пишет The Telegraph, целью такого шага стало бы посеять раскол в НАТО относительно того, как реагировать, – и таким образом разделить США и Европу. Эксперты объясняют это явление термином "горизонтальная эскалация" – сознательное решение агрессора втянуть в затяжной конфликт ещё одну страну.

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В то же время отмечается, что положение России на 800-мильной линии фронта в Украине стремительно ухудшается: Кремль ежедневно теряет около тысячи военных убитыми и ранеными, и этот показатель уже превышает темпы набора новых рекрутов.

Армия держится на "тыловой зоне" – то есть на территории, где производят оружие и осуществляют снабжение. Тыл России – это она сама, и именно туда сейчас ежедневно наносят удары украинские дроны и ракеты, поражая заводы и нефтеперерабатывающие предприятия. В то же время тылом Украины, как отмечается в статье, фактически является вся Европа, которая поставляет деньги и оружие, оставаясь при этом недосягаемой для российских ракет и дронов, пишет СМИ.

По предварительным данным, Россия уже ведет так называемое "гибридное" наступление в Европе – поджоги и диверсии: от склада в Лондоне до железной дороги в Польше и почтовых бомб, отправляемых международными курьерскими службами. Однако, как говорится в материале, эта тактика не заставила европейские правительства отказаться от поддержки Украины – напротив, за последний год Европа компенсировала сокращение американской помощи со стороны Дональда Трампа.

Далее в материале говорится, что у Путина сохраняется постоянное искушение перейти к прямым и открытым военным атакам на Европу, чтобы поставить НАТО перед дилеммой: ответить ударом и рискнуть цепью ответных мер – или промолчать и показать, что Альянс – "бумажный тигр".

Наименее опасным сценарием, по мнению издания, выглядит небольшой наземный рейд с территории Беларуси или Калининградской области – Польша, вероятно, сразу уничтожила бы такие силы, даже не успев формально прибегнуть к статье 5 Договора НАТО. Более сложной ситуацией стала бы атака дрона на, скажем, польскую электростанцию или нефтеперерабатывающий завод – тогда, как объясняет автор, встанет вопрос о симметричном ответе и применении той самой статьи 5.

При таком сценарии, судя по материалу, Польша вряд ли откажется от поддержки Украины, для которой она является главным маршрутом поставок оружия из остальной Европы. Вместе с тем подобная провокация, предполагает издание, может лишь подтолкнуть Европу к более жестким мерам – например, к перехвату танкеров "теневого флота" России, как это уже сделали Великобритания, Франция и Нидерланды в прошлом месяце.

В заключение допускается, что Путин и в дальнейшем будет отдавать предпочтение попыткам добиться победы над Украиной очередным наступлением, а не рискованной эскалацией против НАТО – именно эти "укоренившиеся иллюзии" относительно собственных шансов могут удерживать его от такого шага.

Россия может атаковать

Ранее генеральный инспектор Вооружённых сил Германии предупреждал, что Россия может атаковать НАТО в 2029 году или даже раньше. По его словам, наращивание вооружений, увеличение численности личного состава, а также экономические и политические события указывают именно на эту дату. Германия и Великобритания, по словам Бройера, уже совместно готовятся к возможному нападению.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявлял, что в случае нападения на любую страну-члена Альянса Путин потерпит поражение, а для России это будет иметь сокрушительные последствия. По его словам, сдерживание и оборона НАТО очень прочные, поэтому Кремлю не стоит даже пытаться. В то же время Рютте предупреждал, что союзники не должны медлить с увеличением оборонных расходов, ведь уже через 4–5 лет ситуация может измениться.

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