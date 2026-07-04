Пара купила китайский мини-экскаватор, но сразу после распаковки столкнулась с проблемой

Доставка экскаватора заняла семь месяцев, но в конце концов он прибыл во Францию.

Пара из Франции приобрела китайский мини-экскаватор, надеясь, что он поможет им в проекте по реставрации французского шато. Однако вскоре они начали опасаться, что эта покупка может оказаться большой ошибкой, пишет Supercar Blondie.

Авторы YouTube-канала How To Renovate A Chateau Анна и Филипп в одном из своих видео показали мини-экскаватор, который они заказали из Китая. Они надеялись, что экскаватор поможет с рытьем траншей и другими крупными работами.

Доставка экскаватора заняла семь месяцев, но в конце концов он прибыл во Францию. Почти сразу пара столкнулась с первой проблемой - в комплекте не было инструкции по сборке крыши, а прилагавшиеся винты оказались не того размера. К счастью, в местном магазине удалось найти подходящие винты.

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Второй проблемой стал очень шумный бензиновый двигатель. Пара решила заменить его на дизельный Kubota Z482. Интересно то, что замена двигателя прошла аккуратно и без особых сложностей.

Во время первой работы стрела экскаватора едва не сбила камеру. Однако пара успешно выкопала свою первую траншею.

"Конечно, процесс освоения идет быстро, но я уже могу сказать, что машина чувствуется очень устойчивой", - заявил Филипп.

Несмотря на все недостатки мини-экскаватора, мужчина подчеркнул, что не жалеет о покупке.

"По сравнению с более дорогими брендами, основная конструкция хорошо собрана, а механика и гидравлика – прочные. Уровень шума при работе вполне приемлем. Машина мощная. Имеет все функции, которые я хотел и ожидал. Правда, я новичок в работе с экскаваторами, поэтому мне нужно много практиковаться", - сказал он.

По словам Филиппа, за последние недели экскаватор уже доказал свою полезность при выполнении всех мелких и средних работ в саду и на строительных площадках. Он считает, что эта техника окупится в мгновение ока.

Американец купил 200 брошенных автомобилей

Ранее один автолюбитель из США купил на Facebook Marketplace 200 брошенных автомобилей. Среди них были редкие BMW и Volvo, а также Peugeot, Saab и даже лимузин.

Единственная проблема заключалась в том, что у него не было денег, места для хранения или возможности перевезти все автомобили. Ему потребовалось шесть месяцев на транспортировку этих машин на арендованную площадку. Коллекция полна редких экземпляров, но теперь ему предстоит решить их дальнейшую судьбу.

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