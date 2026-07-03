Лучшую пиццу в Европе готовят не в Италии: составлен топ пиццерий Старого Света

Составители рейтинга не решились сравнивать итальянские пиццерии с заведениями в других странах.

Лондонская пиццерия Napoli on the Road третий раз подряд возглавила рейтинг лучших пиццерий Европы по версии авторитетного гида 50 Top Pizza Europa. Как пишет издание Daily Mail, это первый случай, когда одно заведение удерживает первое место три года подряд.

Победитель работает в столице Великобритании и недавно открыл третью локацию в районе Сохо. Заведением руководит Микеле Паскарелла. Несмотря на то, что Италию традиционно считают родиной пиццы, в этом году лучшую пиццерию Европы эксперты вновь определили именно в Лондоне.

В публикации отмечается, что в меню Napoli on the Road представлены как классические, так и авторские варианты пиццы. Среди фирменных блюд – Ricordi d'Infanzia с тушеным говяжьим рагу, фондю из пармезана и базиликом, а также White Capricciosa с салями Napoli и жареными артишоками.

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Само заведение объясняет свою концепцию так: "Наша философия вращается вокруг сезонов: весны, лета, осени и зимы. Мы используем самые свежие сезонные ингредиенты, поставляемые из Италии и от проверенных британских фермеров".

Второе место в рейтинге заняла мадридская Baldoria под руководством Чиро Кристиано, которая также сохранила звание лучшей пиццерии Испании. Третье место досталось французской IMperfetto в Пюто. Еще одно лондонское заведение – 50 Kalò by Ciro Salvo – оказалось на четвертой строчке.

Всего в справочник вошли 200 пиццерий из 35 стран Европы. Кроме того, составители рейтинга решили увеличить количество заведений, попадающих в финальный рейтинг, до 60.

Согласно рейтингу, больше всего пиццерий в гиде представляет Испания – 29. Далее следуют Франция с 24 заведениями и Великобритания. И здесь стоит отметить, что Италия вообще не представлена в рейтинге. Дело в том, что составители решили создать для Италии отдельный рейтинг, в рамках которого итальянские пиццерии соревнуются исключительно между собой.

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