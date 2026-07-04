Путин объявил о якобы полном захвате Константиновки

Украина эти заявления не комментировала и не сообщала о сдаче Константиновки.

Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о ситуации на войне в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Герасимов доложил Путину, что российские войска якобы полностью захватили Константиновку в Донецкой области Украины. Путин поблагодарил захватчиков "за героизм и успешную работу".

В Кремле также заявили о якобы полном захвате Луганской области и продолжении наступления российских войск в Донецкой области.

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Украина эти заявления не комментировала и не сообщала о сдаче Константиновки.

Во время совещания обсуждались создание "зоны безопасности" в Харьковской и Сумской областях и планы более активного наступления летом. Путин заявил, что "чем больше ВСУ будут наносить удары по российской инфраструктуре, тем больше России придется делать зону безопасности".

Кроме этого, он поручил "тщательно проанализировать", какие страны, поддерживающие Киев, являются "подстрекателями продолжения боевых действий".

"Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны в Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Во всяком случае, это нам может понадобиться", - заявил Путин.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее аналитики мониторингового проекта DeepState сообщали, что российские оккупационные войска усилили активность к югу от Лимана в Донецкой области, поскольку не могут ничего поделать с самим городом.

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