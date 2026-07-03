'Мостопад' продолжается: в Генштабе сообщили о поражении новых целей в Крыму

Эти мосты используются оккупантами для военной логистики, переброски личного состава, доставки вооружения и боеприпасов.

В ночь на 3 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту через Красногвардейский канал в районе Красногвардейского в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Объект используется противником для военной логистики, переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили об ударах по станции радиоэлектронной борьбы в районе Артемовки (Крым) и подразделению радиоэлектронной разведки оккупантов в Севастополе.

Видео дня

В Генштабе также подтвердили разрушение 29 июня 2026 года двух пролетов автомобильного моста в районе Азовского в Запорожской области и разрушение 1 июля 2026 года трех пролетов автомобильного моста через реку Калка в районе Гранитного на Донецобласти.

Эти мосты используются оккупантами для военной логистики, переброски живой силы, подвоза вооружения и боеприпасов.

Силы обороны разрушили мост на ключевом пути снабжения РФ в Крыму

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины разрушают мосты на оккупированной территории Украины, чтобы прервать логистику врага, перерезать поставки топлива и боеприпасов российским военным.

Недавно был разрушен автомобильный мост вблизи села Раздольное во временно оккупированном Крыму. После атаки пролет моста обрушился на железнодорожное полотно.

Отмечалось, что удар по "горбатому" мосту был нанесен в ночь на 18 июня одновременно с ударом по железнодорожному мосту через Северо-Крымский канал неподалеку.

22 июня дроны ССО нанесли еще несколько ударов по конструкции железнодорожного мостового перехода, что привело к критическим разрушениям и полностью остановило движение поездов на этом участке. Позже на место происшествия россияне отправили специальную ремонтную железнодорожную технику.

В ночь на 23 июня дроны вновь атаковали железнодорожный объект вблизи Роздольного. Украинские беспилотники поразили как ремонтную технику противника, так и остатки разрушенного моста. Это сорвало планы россиян по быстрому восстановлению железнодорожной логистики.

В издании "Милитарный" подчеркнули, что удары привели к тому, что работа единственной железнодорожной ветки, соединяющей Краснодарский край РФ с центральными и западными районами Крыма, была остановлена. Этот участок железной дороги имел ключевое значение для обеспечения внутренней логистики и поддержания функционирования всей военной инфраструктуры россиян на полуострове.

Кроме того, было перерезано сообщение с Краснодарским краем и оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей. В издании добавили, что доставка грузов по железной дороге теперь возможна только из Ростовской области через Волноваху.

Вас также могут заинтересовать новости: