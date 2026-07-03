Какой кристалл приносит удачу по году рождения: полный список талисманов

У каждого есть свой магический минерал, который усиливает врождённую энергию.

Астрологи считают , что дата рождения влияет на выбор "счастливого" кристалла, и рассказали, какие именно камни подходят для каждого года, пишет Parade.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

Каждый год рождения связан с определённой планетой-покровительницей, а соответствующий кристалл как бы усиливает её энергию.

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Годы разделили на девять групп – по одной на каждую "управляющую" планету – и подобрали камень для каждой из них.

Турмалиновый кварц

Годы рождения: 1963, 1972, 1981, 1990, 1999. Ими управляет Солнце, поэтому турмалиновый кварц (сочетание чёрного турмалина и прозрачного кварца) помогает отличить свои истинные желания от внешнего шума.

Мусковит

Годы рождения: 1964, 1973, 1982, 1991, 2000. Луна делает этих людей чувствительными к знакам и подсказкам извне, а серебристый мусковит усиливает интуицию.

Гекриманский алмаз

Годы рождения: 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001. Под влиянием Юпитера эти люди стремятся к путешествиям и познанию мира, а сверхтвердый прозрачный кристалл повышает внутреннюю "частоту" и обостряет чутье.

Метеорит

Годы рождения: 1957, 1966, 1975, 1984, 1993. Уран отвечает за нестандартное мышление, поэтому метеорит – осколок космической породы – усиливает творческие способности и помогает воплощать задуманное.

Амазонит

Годы рождения: 1958, 1967, 1976, 1985, 1994. Меркурий связан с общением, а ярко-голубой амазонит нейтрализует негативную энергию и помогает свободно выражать мысли.

Изумруд

Годы рождения: 1959, 1968, 1977, 1986, 1995. Венера отвечает за красоту и чувства, поэтому изумруд символизирует любовь и чувственную энергию.

Сколецит

Годы рождения: 1960, 1969, 1978, 1987, 1996. Нептун связан с фантазией и сновидениями, а игольчатый сколецит якобы улучшает запоминание снов и облегчает медитацию.

Медовый кальцит

Годы рождения: 1961, 1970, 1979, 1988, 1997. Сатурн – планета дисциплины, поэтому золотистый медовый кальцит ассоциируется с заземлением, уверенностью и сосредоточенностью на работе.

Топаз

Годы рождения: 1962, 1971, 1980, 1989, 1998. Марс дарит энергию и амбиции, а топаз как бы помогает направить эту страсть в продуктивное русло.

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