Из-за блокирования части активов Smart Energy Украина потеряла почти 300 млн кубометров газа и продолжает терять, – CEO компании

Из-за санкционных ограничений и остановки части газодобывающих активов Smart Energy Украина в общей сложности потеряла почти 300 млн кубометров газа. Об этом заявил генеральный директор группы Алексей Заец.

По его словам, во время первой остановки активов в Харьковской области – с апреля 2023 по июнь 2024 года – государство недополучило 195 млн кубометров газа и 1,65 млрд грн налоговых поступлений. После повторной блокировки части активов британской Enwell Energy (Полтавская область) в октябре 2024 года потери составили еще 85 млн кубометров газа и 1,2 млрд грн налогов.

"Если накануне полномасштабного вторжения мы добывали в среднем более 1 млн кубометров газа в сутки, то сегодня объемы сократились в 10 раз", – отметил Заец.

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Он также напомнил, что в 2024 году государство уже применяло механизм, который позволил возобновить работу части харьковских активов без отмены персональных санкций. В то же время активы британской Enwell Energy, которая за 15 лет инвестировала более $450 млн в развитие украинской газодобычи, до сих пор простаивают, хотя сама компания не находится под санкциями.

На этом фоне потеря собственной добычи напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Напомним, ранее "Нафтогаз" сообщал о планах импортировать до 4,5 млрд кубометров газа для подготовки к следующему отопительному сезону.