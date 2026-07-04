Почему яйца должны быть в вашем рационе: диетологи перечислили 5 полезных свойств

Помимо того, что яйца – это сытный продукт с высоким содержанием белка, они содержат много необходимых питательных веществ.

Польза яиц не ограничивается лишь тем, что они являются простым и вкусным завтраком или перекусом во второй половине дня, пишет Martha Stewart.

Издание поясняет, что помимо того, что яйца – это сытный продукт, богатый белком, они содержат много необходимых питательных веществ, в которых ежедневно нуждается наш организм.

"От работы мозга и памяти до здоровья волос, кожи и прочности ногтей – яйца обладают широким спектром полезных свойств для здоровья", – говорится в статье.

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Диетологи рассказали о многочисленных полезных свойствах яиц и объяснили, почему они заслуживают места в сбалансированном рационе:

1. Поддержание когнитивного здоровья

Диетолог Карли Леанза рассказала, что яйца являются одним из лучших пищевых источников холина. National Institutes of Health указывает, что организм использует холин для синтеза ацетилхолина – нейромедиатора, который поддерживает память, способность к обучению, внимание и мышечный контроль.

Примечательно, что употребление продуктов, богатых холином, особенно важно во время беременности, поскольку это способствует развитию мозга плода.

Яйца также содержат витамин D, который, по словам Леанзы, играет важную роль во всем организме, в частности поддерживает здоровье костей и иммунной системы.

Диетолог Морган Бимиллер добавляет, что этот продукт является источником витаминов B12 и B9 (фолатов), которые поддерживают здоровье нервной системы и нормальное функционирование клеток.

2. Сохранение здоровья глаз в долгосрочной перспективе

Леанза рассказала, что яичные желтки являются прекрасным источником лютеина, витамина А и зеаксантина – природных каротиноидов, которые являются важными антиоксидантами, накапливающимися в сетчатке и защищающими глаза от возрастной дегенерации макулы.

"Эти антиоксиданты помогают фильтровать синий свет и защищают от окислительного стресса, что способствует сохранению здоровья глаз в долгосрочной перспективе", – добавляет она.

3. Помогают дольше оставаться сытым

Обеспечение суточной потребности в белке способствует общему здоровью. NIH приводит данные, что одно крупное яйцо содержит от 6 до 7 граммов высококачественного белка и является отличным источником полезных жиров.

Стоит учесть, что начало дня с двух яиц утром – будь то в виде омлета, вареных или жареных – обеспечивает вас примерно 13 граммами белка.

Диетолог Даниэль Хендрикс отметила, что белок и полезные жиры, содержащиеся в яйцах, также помогают сбалансировать уровень сахара в крови.

Результаты исследования, опубликованного на MDPI, показали, что достаточное потребление белка также помогает сохранить мышечную массу во время похудения.

4. Способствует восстановлению и росту мышц

Употребление достаточного количества белка после силовых тренировок помогает мышцам восстанавливаться и расти.

Два диетолога, Бимиллер и Хендрикс, рассказали, что яйца способствуют восстановлению мышц, поскольку содержат все девять незаменимых аминокислот, в частности лейцин, который особенно важен для восстановления, регенерации и роста мышц, так как стимулирует синтез мышечного белка.

5. Укрепление волос, кожи и ногтей

Яйца содержат биотин – питательное вещество, которое способствует здоровому росту волос, кожи и ногтей. По словам Хендрикс, витамин А, содержащийся в яйцах, поддерживает здоровый процесс обновления клеток кожи.

Белок и аминокислоты, содержащиеся в яйцах, обеспечивают организм строительным материалом, необходимым для синтеза кератина и коллагена, которые помогают укрепить волосы и ногти.

Другие советы по употреблению яиц

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи ответили, что полезнее есть утром – яйца или овсянку.

Также мы писали, что повара дали совет, на чем лучше жарить яйца.

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