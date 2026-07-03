Тираж Cyberpunk 2077 достиг 40 млн копий – на игру действует рекордная скидка

На достижение этой отметки у "Киберпанка" ушло почти 6 лет.

Компания CD Projekt RED сообщила о преодоление нового рубежа для Cyberpunk 2077. C момента релиза в 2020 году популярная игра разошлась тиражом 40 млн копий.

Создатели "Киберпанка" отметили, что тираж включает в себя как продажи самой игры, так и полного издания. Но общее количество игроков все равно должно быть выше 40 млн, так как экшен доступен в подписках Xbox Game Pass и PS Plus.

Рост продаж в последние месяцы аналитики связывают с ажиотажем вокруг выхода первого полноценного трейлера 2-го сезона аниме Cyberpunk: Edgerunners, премьера которого запланирована на осень 2026 года, а также с крупными сезонными распродажами. Так, в Steam базовая версия Cyberpunk 2077 до 9 июля предлагается с рекордной скидкой 70%. Скидка поскромнее есть и на Phantom Liberty.

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О разработке сиквела под рабочим названием Project Orion стало известно в 2022 году – недавно он вошел в стадию препродакшена. По оценкам CDPR, путь от препродакшена до финального релиза обычно составляет от 4 до 5 лет. Очевидно, ожидать выпуска Cyberpunk 2 ранее 2030 года не стоит.

Некоторые детали о Cyberpunk 2 ранее раскрыл создатель вселенной Майк Пондсмит. Он рассказал, что в игре появится еще один город помимо Найт-Сити, и описал его как "Чикаго, где все пошло не так". При этом Найт-Сити тоже останется в сиквеле. А Киану Ривз говорил, что хотел бы вернуться к роли Джонни Сильверхенда.

Основная часть CD Projekt RED сейчас занята The Witcher 4, релиз которого ожидается в 2027-2028 годах. Компания планирует выпустить новую трилогию "Ведьмака" с Цири в течение шести лет.

Напомним, в 2027 году на ПК, Xbox Series и PlayStation 5 выйдет совершенно новое сюжетное дополнение "Баллады Прошлого" для Witcher 3 с Геральтом в главной роли. По количеству контента оно будет сопоставимсо с "Кровь и Вино".

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