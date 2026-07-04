Курс валют в Украине 4 июля: сколько стоят доллар и евро в субботу

Отмечается, что резких владельцы обменников сегодня будут более осторожны.

Курс доллара в Украине в субботу, 4 июля, в большинстве обменников и в кассах работающих по выходным отделений банков будет находиться в пределах - прием от 44,15 до 44,55 гривни и продажа от 44,60 до 45,10 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет находиться в пределах - прием от 50,70 до 51,25 гривни и продажа от 51,30 до 51,80 гривни.

"Учитывая, что наличный рынок в различных регионах страны в силу специфики войны сейчас достаточно разнообразен – часть обменников могут скорректировать рассчитанные коридоры еще на плюс-минус 5−8 копеек по доллару и на 5−10 копеек по евро", - подытожил Козырев.

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Также он указал, чито большинство обменников выставят спред по доллару в пределах 20−30 копеек и по евро в пределах 20−70 копеек.

Курс доллара в Украине 6 июля

Национальный банк Украины установил на понедельник, 6 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,57 за доллар. При этом, согласно данным на сайте регулятора, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,02 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 44,65/44,68 гривни за доллар, а к евро – 51,12/51,14 гривни за единицу европейской валюты.

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