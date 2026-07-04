Зумеры утратили важные навыки, которые были базой для их бабушек и дедушек

Эксперты отмечают, что современная молодежь не обладает некоторыми базовыми навыками социального взаимодействия, которые еще недавно считались абсолютной нормой.

Представители поколения Z выросли в мире цифровых технологий, поэтому многие социальные навыки, которые старшие поколения усваивали с детства в повседневной жизни, у них оказались менее развитыми. Об этом в публикации для издания Yourtango пишет дипломированный эксперт по социальным отношениям Зайда Слаббеккорн.

Автор объясняет, что представители старших поколений в детстве и юности постоянно взаимодействовали с другими людьми вживую: общались с соседями, отвечали на звонки по домашнему телефону, заводили разговоры с незнакомцами и самостоятельно решали бытовые проблемы.

В то же время поколение Z перенесло значительную часть общения в мессенджеры и социальные сети. Хотя цифровые инструменты открыли новые возможности для коммуникации, они в то же время сократили количество личных контактов вживую. И из-за этого "зумеры" хуже умеют общаться без посредничества гаджетов.

Видео дня

В частности, эксперт перечисляет следующие навыки, которые современная молодежь развила значительно хуже, чем в свое время их дедушки и бабушки:

Непринуждённое общение с незнакомцами. Молодые люди часто испытывают трудности даже с короткими бытовыми разговорами – в магазине, в транспорте или на работе. Если раньше такое взаимодействие было неотъемлемой частью повседневной жизни, то представители поколения Z всё чаще избегают его, оставляя силы только на действительно важные разговоры.

Самостоятельное решение проблем. Автор отмечает, что из-за роста социальной тревожности и привычки к онлайн-общениям молодежь чаще избегает сложных разговоров. Вместо непосредственного выяснения отношений и решения проблем некоторые предпочитают игнорировать собеседника или проблему, надеясь, что всё как-то само собой решится.

Восприятие критики. Издание сообщает, что люди старшего поколения привыкли регулярно получать прямую обратную связь от руководителей и коллег. В то же время молодые сотрудники, которые часто начинали карьеру в условиях удаленной работы, имеют меньше опыта таких разговоров, поэтому конструктивная критика нередко воспринимается ими слишком эмоционально.

Ответственность и повседневный этикет. Автор также обращает внимание на то, что молодые люди могут реже признавать собственные ошибки и извиняться. Кроме того, из-за преобладания цифрового общения менее распространенными стали привычные проявления вежливости – слова благодарности, просьбы или вежливое знакомство. По мнению экспертов, это не свидетельствует о плохом характере, а скорее отражает иной социальный опыт.

Взрослый стиль общения. Как отмечается в материале, цифровая среда повлияла и на манеру общения поколения Z. Молодые люди реже задумываются об интонации во время общения, а также бессознательно перенимают речевые привычки популярных блогеров. Из-за этого им может быть сложнее адаптировать стиль разговора к профессиональной среде и отказаться от молодежного сленга в официальной коммуникации.

Поиск новых друзей. Раньше люди регулярно заводили новые знакомства в повседневных ситуациях – во время учебы, занятий спортом или досуга на улице. У поколения Z таких возможностей значительно меньше, особенно в период, когда значительная часть социальной жизни перешла в онлайн.

Другие публикации о разнице между поколениями

Как писал УНИАН, зумеры критикуют миллениалов за высокомерие и склонность поучать младших, что особенно раздражает в работе и общении. Им также не нравится чрезмерная привязанность старшего поколения к культуре 1990-х и серьёзное отношение к работе, которое они считают излишним.

Также мы рассказывали, почему у пенсионеров всегда есть солидная денежная подушка безопасности, несмотря на мизерную пенсию, тогда как молодежь даже при неплохой зарплате всегда с пустыми карманами. Эксперты объясняют, что умение распоряжаться деньгами не менее важно, чем умение их зарабатывать.

Вас также могут заинтересовать новости: