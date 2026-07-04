Эта планета должна была погибнуть еще миллиарды лет назад: астрономы разгадали, как она выжила

Учёные исследовали гигантскую планету у мёртвой звезды и выяснили, что она оказалась там совсем не так, как считалось ранее.

В 80 световых годах от Земли планета размером с Юпитер вращается вокруг мертвого ядра звезды – белого карлика, совершая полный оборот всего за 34 часа, пишет WION.

Во время прохождения планета WD 1856b блокирует целых 56% света звезды. Ее обнаружили еще в 2020 году с помощью спутника NASA TESS и телескопа Spitzer, и уже тогда ученые не могли объяснить, как гигант оказался так близко к мертвой звезде.

Дело в том, что звезды, похожие на Солнце, в конце жизни превращаются в красных гигантов – расширяются в сотни раз и сжигают все вокруг, прежде чем сбросить внешние слои и оставить после себя плотный белый карлик. Всё, что находилось рядом в этот момент, должно было быть уничтожено. Поэтому астрономы полагали: если планета уцелела, она сначала должна была находиться на безопасном расстоянии.

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Новое исследование под руководством ученых Северо-Западного университета и Университета Сент-Эндрюс в Шотландии, проведенное с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, показало иное. Планета вообще не проходила через фазу красного гиганта рядом со своей звездой. Сначала она вращалась гораздо дальше, в безопасной зоне, а уже потом – через три-пять с половиной миллиардов лет после образования белого карлика – постепенно мигрировала ближе из-за гравитационного взаимодействия с другими объектами системы.

Подсказкой для этого вывода стала температура планеты – около 400 кельвинов (примерно 127 °C), что значительно теплее, чем должно было бы быть на таком расстоянии от звезды, которая практически не излучает тепла. Объяснение кроется в приливных силах: во время миграции внутрь гравитационное растяжение нагревало недра планеты, и этот остаточный "разогрев" заметен до сих пор.

Исследователи отмечают, что это открытие имеет значение и для будущего Солнечной системы. Примерно через пять миллиардов лет Солнце тоже превратится в красного гиганта, и Меркурий, Венера и Земля, скорее всего, будут уничтожены. А вот Юпитер и Сатурн, которые находятся значительно дальше, могут пережить эту фазу – и, по примеру WD 1856b, впоследствии мигрировать ближе к остаткам Солнца.

Земля приближается к Солнцу

Ранее сообщалось, что 6 июля Земля пройдет афелий – самую удаленную точку своей орбиты, оказавшись на расстоянии около 152,1 млн км от Солнца, тогда как в январе, в перигелии, это расстояние составляет всего 147 млн км. Это событие приходится на разгар лета в Северном полушарии и в очередной раз демонстрирует, что смена времен года определяется не расстоянием до Солнца, а наклоном земной оси.

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