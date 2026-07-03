Украина начала операцию по принуждению России к миру, – The New York Times

Основным направлением усилий является оккупированный Крым.

Поскольку оккупированный Крым имеет почти сакральное значение для режима Владимира Путина, Украина пытается нанести региону настолько ощутимые потери, чтобы заставить Кремль согласиться на прекращение войны. Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, после аннексии Крыма в 2014 году Москва последовательно интегрировала полуостров в состав России, вкладывая значительные ресурсы в его развитие и превращая его в символ собственной политики. В то же время в последнее время украинские удары по логистическим маршрутам и критической инфраструктуре значительно осложнили ситуацию на оккупированной территории.

По данным авторов публикации, одной из главных проблем для жителей стали длительные отключения электроэнергии, перебои с водоснабжением и острый дефицит топлива. Из-за нехватки электричества были эвакуированы детские летние лагеря, а работу некоторых объектов инфраструктуры пришлось приостановить.

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Особенно острой стала ситуация с обеспечением топливом. Российские оккупационные власти сначала пытались нормировать продажу бензина, однако впоследствии фактически ограничили его реализацию для населения, оставив запасы для коммунальных и экстренных служб.

Как отмечает издание, даже подконтрольная Москве администрация Крыма признает масштаб проблем. "Большие объемы топлива в ближайшее время в продажу не поступят", – отметил недавно глава оккупационной администрации Сергей Аксенов.

Авторы также обращают внимание на то, что всё большее значение приобретает Керченский мост, который фактически остался главной транспортной артерией между Россией и Крымом. После многочисленных ударов по морским маршрутам и сухопутному коридору через оккупированную часть Херсонской области именно этот мост обеспечивает основные поставки на полуостров. Ранее Украина уже неоднократно атаковала его, а российская сторона значительно усилила меры безопасности.

В материале напоминается, что Крым имеет для Путина не только военное, но и важное политическое и символическое значение. Именно аннексию полуострова он многократно называл одним из своих главных достижений. В 2014 году российский президент заявлял, что Крым имеет для России "такое же огромное сакральное значение, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм".

В то же время, отмечает The New York Times, в последнее время Украина существенно нарастила производство собственных беспилотников и ракет, что позволило регулярно наносить удары по Крыму и другим регионам России. Президент Украины Владимир Зеленский называл такие атаки "дальнобойными санкциями", поскольку они всё сильнее влияют на повседневную жизнь россиян.

"Воздушная кампания усилила давление на господина Путина, которому ранее удавалось изолировать значительную часть российского общества от реальности войны", – резюмирует издание.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина перенесла войну на территорию России, демонстрируя способность наносить удары практически по любой точке страны, включая Москву и Санкт-Петербург. По данным аналитиков, такая тактика дезорганизует снабжение РФ.

Также мы сообщали, что с начала года Россия совершила более 6,4 тысячи атак по Киеву и области, использовав преимущественно ударные дроны, а также различные типы ракет, включая гиперзвуковые "Циркон" и даже ракету "Орешник".

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