Финалист 'Евровидения' перепел хит путинисток из группы 'Тату' и оскандалился в сети

На ситуацию обратила внимание представительница Украины на конкурсе, певица LELEKA.

Греческий артист Akylas, ставший финалистом "Евровидения-2026", оказался в центре скандала после исполнения песни российской группы "Тату", которая поддерживает войну в Украине. Речь идет об англоязычной версии песни All The Things She Said (оригинал - "Я сошла с ума").

Выступление вызвало резкую реакцию в сети. Видео с кавером появилось в Instagram исполнителя. Ролик быстро собрал комментарии, многие из которых были негативными.

Украинские пользователи выразила возмущение тем, что артист исполняет песню группы, которая поддерживает путинский режим. На ситуацию обратила внимание и представительница Украины на "Евровидении-2026", певица LELEKA.

Видео дня

"Сегодня в Киеве день траура. После одной из крупнейших российских атак на город за последние месяцы погибло как минимум 30 человек, 99 получили ранения, и 10 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Песня, которую вы опубликовали, была написана российской группой, открыто поддерживающей террористическое государство, ответственное за эти атаки. У меня разрывалось сердце, когда я услышала эту песню от вас. Я искренне надеюсь, что это произошло из-за недостатка осведомленности, а не безразличия, потому что безразличие – это то, чего мы просто не можем себе позволить. Сегодня этот террор уничтожает украинские города. Завтра он может распространиться ещё дальше", - отметила она.

Напомним, ранее УНИАН писал, как победительница "Евровидения" DARA попала в новый скандал.

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