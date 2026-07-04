Бесплатного жилья не будет: что теперь ждет украинских беженцев в Польше, - The Telegraph

Отныне украинцам приходится либо самостоятельно оплачивать аренду жилья, либо искать частное жилье.

С 1 июля украинцы, находящиеся в Польше под временной защитой, больше не могут проживать в бесплатном жилье для беженцев. Отныне они должны либо самостоятельно оплачивать аренду жилья, либо искать частное жилье.

Как пишет The Telegraph, польские власти объясняют, что новые правила призваны стимулировать тех, кто планирует остаться в стране, к финансовой самостоятельности, а тех, кто уже может вернуться, – рассмотреть такую возможность после нескольких лет масштабной поддержки со стороны Польши.

В то же время некоторые эксперты считают, что решение принято не только по экономическим причинам. По их мнению, оно также отражает определенное охлаждение в отношениях между Варшавой и Киевом на фоне споров по поводу аграрной политики и разного видения отдельных исторических событий.

Видео дня

Подобные настроения, по оценкам обозревателей, всё чаще проявляются и в других европейских странах. В частности, в Германии, которая приняла около 1,2 млн украинцев, и в Ирландии, где находится примерно 84 тысячи беженцев, все чаще раздаются призывы пересмотреть подходы к долгосрочной поддержке.

По официальным оценкам, Польша уже направила около 40 млрд злотых на помощь украинским беженцам. Хотя новые правила в отношении жилья власти называют экономически обоснованными, они могут существенно осложнить жизнь наиболее уязвимым категориям людей – пожилым людям, людям с инвалидностью и тем, кто не имеет возможности самостоятельно обеспечивать себя.

Что думают сами беженцы

"У нас нет плана, и мы не знаем, что делать. Молодые люди могут работать, могут снимать квартиру, но не в моем возрасте... Если нам придется переехать в другую страну, мы это сделаем. Но я все еще надеюсь, что новые правила будут отменены", – сказал The Telegraph Константин Костецкий, 74-летний бывший электрик, из приюта для беженцев в Гожуве-Велькопольском.

Хотя Костецкий получает украинскую пенсию в размере 500 злотых в месяц, он говорит, что этого недостаточно для выживания в Польше, даже если добавить пенсию его жены в размере 300 злотых.

30-летняя Юлия Ахаркова и её муж живут в другом польском центре для беженцев в Гожуве-Велькопольском с тех пор, как бежали из своего дома в Днепре. Оба работают в Польше, чтобы содержать своих шестерых детей, седьмой ребенок у них – на подходе. У них нет проблем с самостоятельной оплатой аренды жилья. Проблема, по их словам, заключается в том, что польские арендодатели отвергли их, когда они пытались переехать из нынешнего жилья в частное.

"Когда вы пытаетесь арендовать квартиру и говорите, что вы украинец, иногда они вешают трубку. А когда вы упоминаете, что у вас шестеро детей, это вам не помогает. Мы пытаемся собрать документы на банковский кредит [на покупку квартиры], но это может занять несколько лет", – рассказала она.

Новые правила для беженцев

Как сообщал УНИАН, с 1 июля в Польше вступили в силу новые ограничения в отношении государственной помощи украинским беженцам, проживающим в центрах коллективного размещения.

Страна прекратила финансировать пребывание жителей таких учреждений. Это стало очередным этапом сворачивания специальной поддержки граждан Украины. Первый пакет изменений вступил в силу еще 5 марта после принятия так называемого "закона о сворачивании помощи", который ограничил ряд социальных выплат.

До 1 июля государственная поддержка в центрах коллективного размещения распространялась почти на 11 тысяч человек, половину из которых составляли дети. Отныне право на бесплатное проживание утратили, в частности, украинские матери с детьми старше одного года, а также пожилые люди, получающие польскую пенсию, даже если её размер составляет всего несколько десятков или сотен злотых.

Вас также могут заинтересовать новости: