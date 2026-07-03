В Британии спустя 250 лет обнаружили утраченный экземпляр Декларации независимости США

Находка произошла в то время, когда Национальный архив Великобритании ускорил работу по каталогизации архивов.

В хранилищах британского правительства обнаружили утраченный экземпляр Декларации независимости США спустя почти 250 лет после того, как Королевский флот захватил его в качестве военной добычи. Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что этот документ является лишь 11-м из известных сохранившихся экземпляров конкретного тиража, напечатанного в Эксетере, штат Нью-Гэмпшир. Типографы изготовили эту партию в период с 16 по 19 июля 1776 года.

В издании поделились, что этот исторический документ обнаружил в мае архивариус-волонтёр из Национального архива Великобритании Майкл Скурр. Находка произошла в то время, когда учреждение ускорило работу по каталогизации архивов, связанных с Войной за независимость.

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На тщательно сохранившемся листе содержится знаменитый отрывок, провозглашающий право на "жизнь, свободу и стремление к счастью". Эксперты подчеркнули, что он остается разборчивым.

В издании отметили, что путь этой рукописи в Лондон начался с добычи разведывательной информации в ходе морского сражения. 24 декабря 1776 года корабль Королевского флота "Raisonable" захватил американский каперский корабль "Dalton" у побережья мыса Финистерре на северо-западе Испании.

В начале ноября "Dalton" вышел из Портсмута, штат Нью-Гэмпшир. Судя по историческим записям, капитан Элизер Джонсон приобрел экземпляр Декларации там же перед отплытием

Исторические записи свидетельствуют о том, что капитан Элизер Джонсон приобрел экземпляр Декларации независимости США там же перед отплытием. Этот перехват стал первым захватом американского капера в европейских водах в ходе конфликта.

Также в записях говорится о том, что капитан "Raisonable" Томас Фитцхерберт переслал захваченные документы в штаб-квартиру Адмиралтейства в Лондоне. Руководитель отдела юридических документов Национального архива Аманда Беван уверена, что Фитцхерберт отправил эти документы в качестве оперативной морской разведывательной информации. Декларация была приложена к комплексу правил ведения боевых действий ВМС США.

Также архивисты обнаружили распоряжение, санкционирующее операции корабля "Dalton". Оно было подписано тогдашним президентом Континентального конгресса Джоном Хэнкоком.

Почему Декларация оставалась незамеченной на протяжении веков

В издании объяснили, что документ оставался незамеченным, в основном потому, что он оставался приложенным к личным депешам Фитцхерберта, а не был внесен в стандартную книгу учета Адмиралтейского суда

Точные записи Адмиралтейского суда, документирующие захват корабля "Dalton", обеспечивают этому конкретному экземпляру более полную генеалогию происхождения, чем у большинства сохранившихся оттисков.

В Испании обнаружили "колесницу богов" возрастом 2500 лет

Ранее в Испании во время раскопок древнего поселения Касас-дель-Туруньюэло археологи обнаружили уникальную бронзовую церемониальную колесницу, датируемую V веком до нашей эры.

Колесницу нашли в святилище в ритуальной зоне поселения. Там же ранее исследователи нашли алтарь в форме бычьей шкуры.

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