Переносят ли кошки жару: указана самая опасная для них температура

Кошки не потеют так же, как люди, вместо этого они часто используют другие способы охлаждения.

Кошки – теплокровные животные и могут регулировать температуру своего тела, которая в среднем составляет 38–39 ℃. Если их способность изменять температуру тела нарушается, гипоталамус реагирует на это, пытаясь либо сохранить тепло тела с помощью дрожания, либо охладиться с помощью потоотделения, пишет PetMD.

Однако, как отмечает издание, кошки потеют не так, как люди. Вместо этого они часто используют другие способы охлаждения, например, ищут более прохладную поверхность, чтобы на ней полежать (охлаждение за счет теплопроводности), или применяют методы охлаждения за счет испарения, такие как учащенное дыхание.

Температура окружающей среды, превышающая 37,7 °C, считается слишком высокой для кошек.

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Издание отмечает, что при температуре выше 41 °C у кошек нарушается функционирование клеток, что приводит к разрушению белков, а это, в свою очередь, вызывает:

Нарушение свертываемости крови;

Почечной недостаточности;

Судороги;

Смерть.

Отмечается, что "термонейтральная зона", то есть внешняя температура, к которой кошка может естественным образом приспособиться, составляет примерно 30–38 °C.

"Однако во многих домах температура значительно ниже, поскольку термонейтральная зона для людей намного ниже", – говорится в статье.

Здоровые взрослые кошки чувствуют себя наиболее комфортно при температуре в помещении 20–26 °C. Теплое кошачье ложе с покрывалом, подвесная платформа у окна для принятия солнечных лучей или место с подогревом помогут им согреться и чувствовать себя комфортно, когда это необходимо.

В то же время кошки не переносят чрезмерной жары и могут погибнуть, если температура станет слишком высокой. Обычно температура в 29–32 °C является опасной для кошек; они не должны находиться в таких условиях дольше, чем 15–30 минут, без достаточного количества тени и воды.

Судороги и нарушения свертываемости крови – это лишь некоторые из опасных состояний, которые могут возникнуть, и даже если кошки поправятся, могут остаться длительные последствия, такие как заболевания почек.

Издание отмечает, что всегда лучше держать кота в помещении, но это особенно важно, когда температура на улице повышается.

Не все признаки перегрева у кошек очевидны, но, скорее всего, если вам слишком жарко, то и вашей кошке тоже. Обязательно немедленно обратитесь к ветеринару, если у вашей кошки появятся какие-либо из следующих признаков:

Снижение активности;

Нарушение координации движений;

Снижение аппетита;

Слюнотечение;

Рвота;

Диарея;

Потеря сознания;

Судороги или тремор;

Затрудненное дыхание, одышка или дыхание ртом;

Поиск более прохладных мест или поверхностей, таких как плитка на полу;

Ярко-красные или синие десны;

Кровотечение из носа, десен или мочевыводящих путей.

Издание отмечает, что важно заботиться о безопасности вашей кошки в течение всего года. Есть несколько простых мер, которые не требуют больших усилий, но имеют значительный эффект для обеспечения прохлады вашей кошке.

Отмечается, что, к счастью, для многих кошек, живущих в помещении с работающим кондиционером, особых мер не требуется, но стоит учесть следующее:

Если вы выводите кота на прогулку, старайтесь сократить продолжительность прогулок и выходить в самое прохладное время суток, например, рано утром или вечером;

Оставляйте игры на утро и вечер, чтобы избежать физической нагрузки в самые жаркие часы дня;

Используйте жалюзи, чтобы предотвратить чрезмерный нагрев помещения;

Установите для кота фонтанчик для воды, чтобы побудить его пить, и добавляйте в воду кубики льда.

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