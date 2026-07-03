Россияне ударили КАБом по центру Сум: три человека погибли

Россия нанесла массированный авиационный удар по Сумам шестью КАБами.

В результате российского удара КАБом по одной из центральных улиц Сум погибли как минимум три человека. Об этом сообщили в Областной военной администрации.

"Известно о как минимум трёх погибших в результате удара российской авиабомбой по одной из центральных улиц Сум. В эпицентре удара - многоэтажное здание, магазин и дорога. На месте было много людей. Дети. Раненых доставляют в больницы. В тяжелом состоянии находится 13-летний ребенок", - написал глава ОВА Олег Григоров.

Россия нанесла массированный авиационный удар по Сумам шестью КАБами. Один из них попал в жилой сектор в Заречном районе. Повреждены жилые многоэтажные дома и магазины, где находились люди, написал глава МВА Сергей Кривошеенко.

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Также вечером российские войска нанесли удар по фермерскому хозяйству в Березнегуватской общине Николаевской области. Погибла 70-летняя женщина, сообщил глава ОГА Ким. Предположительно, атака была совершена с помощью баллистической ракеты "Искандер-М".

Удары РФ по Украине

В период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года в результате российских атак на Украину погибли не менее 1270 мирных жителей, ещё более 6000 получили ранения. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Реальные цифры, вероятно, выше, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

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