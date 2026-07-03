Кацурина после разрыва с Дантесом переехала и заговорила о свиданиях (фото)

На днях певец засветил свою новую возлюбленную.

Украинская дизайнер и ресторатор Даша Кацурина поделилась, что переехала обратно в Киев и обживается в новой квартире, пока дети "в отпуске". До этого девушка жила в доме недалеко от столицы вместе со своим тогдашним бойфрендом, певцом Владимиром Дантесом.

"Пятый переезд за пять лет. Не жила в городе пять лет, интересно как оно будет? Пока мне нравится, что пешком к работе, и я отвыкла, что можно заказать все, что хочешь. К количеству людей нужно привыкнуть… Вообще я точно бы жила за городом, но это история для большой семьи. Сейчас мне хочется социализации и быть мобильнее", - призналась девушка в своем Telegram-канале.

Кацурина показала несколько фото из новой квартиры и рассказала, насколько удачно и быстро у нее получается привыкать к новому месту:

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"Очень интересная эта неделя. В понедельник собрали все вещи и перевезли в квартиру, но у меня нет времени их разбирать… Поэтому я собрала себе чемодан: одна спортивная форма и два комплекта одежды, одна тарелка, ложка, вилка и стакан, и живу в доме без вещей".

Стоит отметить, что Кацурина продолжает держать в тайне свою личную жизнь, и накануне переезда она назвала причину.

"Самый популярный вопрос в Instagram был о моей личной жизни. Я все понимаю, мне и самой интересно было бы. И у меня есть заявление на этот счет. Наконец за 30 лет до меня дошло, что личная жизнь на то и личная, чтобы быть исключительно частной и вашей. Такое мое заявление сегодня. Возможно, в следующем году я буду рожать в прямом эфире, но по состоянию на сейчас – так", - написала Даша.

Вместе с тем, Кацурина, ссылаясь на то, что она личным не делится, вдруг заговорила о свиданиях и парнях своей якобы "подруги".

"Тот краш моей подруги точно нет. Как вы и предупреждали. Как только он заговорил, вся магия исчезла. Но другой краш-иностранец пригласил на свидание. Workshop на велотреке прекрасное место, мы с подругой рекомендуем", - иронично отмечала ресторатор.

Напомним, на днях Владимир Дантес показался с новой возлюбленной, и в сети рассекретили имя девушки.

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