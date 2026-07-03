Финансовый эксперт назвал 6 правил, которые сохранят ваши деньги в отпуске

Аналитик объяснил, почему туристы становятся легкой добычей для мошенников и воров.

Британский эксперт по личным финансам Эндрю Хаггер назвал шесть главных правил, которые помогут сэкономить деньги во время отдыха за границей.

Об этом он рассказал изданию The Independent.

По словам специалиста, главная опасность во время путешествий – это не кошелек, украденный мошенниками, а собственная невнимательность туриста.

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"Когда ты за границей, ты более уязвим, потому что не так внимателен, как обычно, когда занят развлечениями. Но нельзя просто расслабляться. Тебе нужно быть бдительным", – объясняет Хаггер.

Правило 1: Не пренебрегайте гостиничным сейфом

Даже если аренда сейфа стоит несколько евро в день, это того стоит. Не стоит носить с собой все карты и наличные – часть лучше оставить под замком в номере. Хаггер также советует заранее записать номера телефонов банка (они обычно указаны на обратной стороне карты) и хранить этот список в сейфе – если карты потеряются или их украдут, вы сразу будете знать, куда звонить.

Правило 2: Рассчитывайте дневной бюджет наличных

Не стоит носить с собой большие суммы. Лучше заранее прикинуть ориентировочные расходы на день – еда, чаевые, экскурсии – и снимать только эту сумму. Так в случае потери или кражи наличных остальная часть отпускного бюджета останется нетронутой, а карту всегда можно пополнить или вернуться в жилье за дополнительными деньгами.

Правило 3: Платите картой в местной валюте

Оплачивая покупки картой, всегда выбирайте расчет в местной валюте, а не в евро. Если согласиться на конвертацию сразу в евро, иностранный банк применит свой собственный, невыгодный курс – по сути, это скрытая переплата. Кроме того, стоит заранее проверить комиссию своего банка за зарубежные операции: обычно она составляет 2,75–3%, тогда как некоторые карты позволяют платить без каких-либо дополнительных сборов, кроме курса обмена.

Правило 4: Для крупных покупок выбирайте кредитную карту

Для покупок стоимостью более примерно 115 евро лучше расплачиваться кредитной картой. В Великобритании за такие транзакции банк-эмитент несёт совместную ответственность с продавцом – это означает, что в случае банкротства авиакомпании или мошенничества с арендой жилья средства можно вернуть через банк. Это касается покупок на сумму примерно от €115 до €34 500.

Правило 5: Пересмотрите, как вы носите ценности

В путешествии стоит отказаться от громоздкого кошелька со всеми картами в пользу более тонкого, с минимумом необходимого. Кошелек лучше держать в скрытом внутреннем кармане, а не в заднем – именно оттуда легче всего вытащить карту или наличные в туристических местах. Для пляжа или бассейна стоит взять водонепроницаемый чехол для ценностей.

Правило 6: Будьте внимательны у банкоматов

Перед снятием наличных банкомат всегда показывает, будет ли взиматься комиссия – это стоит проверять каждый раз. Лучше выбирать банкоматы, привязанные к банкам, а не независимые автоматы в туристических зонах, которые часто взимают более высокие комиссии. Также стоит учесть комиссию своего банка за снятие наличных за границей – она может достигать примерно 6 евро за операцию, поэтому частые мелкие снятия могут существенно "съесть" бюджет.

Советы туристам

Ранее УНИАН писал о том, на чем туристы чаще всего переплачивают ещё до начала отпуска – прямо в аэропорту. Стюардесса из Украины Арина Блум, которая сейчас работает в США, назвала восемь вещей, на которые стоит перестать тратить деньги: бутилированную воду, еду, парковку, обмен валюты и товары из duty free.

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