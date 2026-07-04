Тест для проверки IQ: две спички превращают ложное равенство в верное

Этот, казалось бы, простой пример на самом деле таит в себе ловушку – проверьте, насколько быстро работает ваш мозг.

Перед вами классическая головоломка со спичками, которая проверяет не только знания математики, но и скорость мышления.

Задача выглядит простой, но временной лимит заставляет мозг работать на полную мощность.

Условие головоломки простое: перед вами уравнение 16 – 5 × 2 = 6, составленное из спичек, и оно неверно.

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Нужно добавить две спички так, чтобы уравнение стало верным.

На размышления – всего 10 секунд.

Это не просто арифметика. Чтобы успеть уложиться во время, приходится сразу мысленно перебирать варианты: какую цифру можно превратить в другую, добавив одну спичку, и изменится ли от этого результат уравнения в нужную сторону.

Сначала мысленно прокрутите возможные изменения, прежде чем трогать спички – представьте, как переставленная спичка повлияет на цифру или знак.

Обращайте внимание на цифры, которые легче всего "переделать" в другие: часто именно они и являются ключом к решению.

Если что-то не получается, попробуйте посмотреть на пример под другим углом – буквально развернуть изображение или взглянуть на него сбоку.

С первой попытки разгадать не удалось? Ничего страшного, это была хорошая тренировка для мозга. Решение головоломки:

Чтобы исправить пример, нужно добавить одну палочку к цифре 16, превратив её в 18, и ещё одну – к цифре 5, превратив её в 6.

В итоге получится правильное уравнение: 18 – 6 × 2 = 6.

Другие головоломки от УНИАН

Если вы хотите ещё немного потренироваться, то можете попробовать решить ещё одну головоломку со спичками. Нужно исправить очевидную математическую ошибку в выражении 8 + 9 = 5, переместив всего одну спичку.

В другой головоломке нужно переместить 1 спичку, чтобы равенство 9 + 6 = 5 стало правильным. На поиск решения у вас есть всего 20 секунд.

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