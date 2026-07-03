'На 40 % больше, чем в прошлом году': в ООН заявили о резком росте числа жертв в Украине

В сообщении отмечается, что 96 % жертв приходится на территории, контролируемые правительством Украины.

В период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года в результате российских атак на Украину погибли не менее 1270 мирных жителей, ещё более 6000 получили ранения. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Реальные цифры, вероятно, выше, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает Office of the High Commissioner for Human Rights.

В сообщении отмечается, что 96% жертв приходятся на территории, контролируемые правительством Украины. Поясняется, что этот резкий скачок в значительной степени связан с применением Российской Федерацией оружия большой дальности и беспилотников.

Приводятся данные, что 13 и 14 мая этого года российские вооруженные силы запустили более 1 500 беспилотников и ракет по восьми областям Украины и городу Киеву, в результате чего погибли 27 гражданских лиц и по меньшей мере 83 получили ранения.

Видео дня

Тюрк не исключил, что реальное число жертв по всей стране, вероятно, выше. В то же время он отметил, что, по данным российских властей, за тот же период – с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года – на территории РФ погибли 205 человек, ещё 1302 россиянина пострадали.

Однако в ООН не смогли проверить эти заявления, поэтому Тюрк обратился к российским властям с призывом.

"Я повторяю свой призыв к российским властям содействовать доступу моего ведомства для проведения независимой проверки", – заявил комиссар.

Кроме того, приводятся данные о том, что с середины ноября 2025 года российская армия казнила не менее 20 украинских военнопленных. Еще 129 освобожденных военных, опрошенных организацией, сообщили о пытках и сексуальном насилии в российском плену.

"Защита прав человека является ключом к укреплению доверия и уверенности, необходимых для любого устойчивого мира, и может создать жизненно важный фундамент для содержательного диалога. Эта война наносит глубокие физические и психологические раны. Права человека должны стать движущей силой усилий по обеспечению прочного мира", – подчеркнул Тюрк.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Россия нанесла удар по предприятию в Чернобаевке в Херсонской области. По данным, это одна из крупнейших птицефабрик Европы. Враг атаковал завод кассетными бомбами, что привело к пожару, уничтожившему значительную часть производственного комплекса. По предварительным данным, ущерб от удара составляет сотни миллионов долларов. Также российские оккупанты более 50 раз атаковали четыре района Днепропетровской области: погибли три человека, ещё 12 ранены. В Софиевской общине Криворожья в результате удара по автозаправочной станции погиб один человек, ещё шесть человек получили ранения.

Также мы писали, что Служба безопасности и Офис генерального прокурора возбудили уголовное дело по фактам военных преступлений, совершенных генералом российской армии, начальником Генштаба Вооруженных сил России Валерием Герасимовым. В СБУ считают, что Герасимов непосредственно причастен к массированным ракетно-авиационным ударам по гражданской инфраструктуре Украины, включая воздушную атаку РФ по Киеву и области 2 июля этого года. В сообщении ведомства отмечается, что по указаниям Герасимова подчиненные ему вооруженные группировки РФ занимаются планированием, подготовкой и осуществлением воздушных атак на Украину с применением бомбардировщиков, кораблей-ракетоносцев и наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Вас также могут заинтересовать новости: