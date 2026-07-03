Для защиты Москвы начали срочно искать операторов дронов: берут даже без опыта

В Москве ищут кандидатов для добровольческого подразделения.

Крупнейший российский сайт по поиску работы HeadHunter разместил объявление о наборе операторов дронов для охраны воздушного пространства над Москвой. Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в онлайн-объявлении говорится о том, что кандидатов ищут для добровольческого подразделения под названием "Боевой армейский резерв". Его задачей является "обеспечение безопасности столицы с помощью современных технических решений и систем наблюдения".

"Вы будете работать с высокотехнологичным оборудованием, предназначенным для защиты городской среды", – говорится в объявлении.

Видео дня

В вакансии говорится о том, что в обязанности входит подготовка к полету и управление дронами, выполнение разведывательных миссий и "проведение полетов для сбора данных как днем, так и ночью". Интересно то, что от кандидатов не требуется опыт работы. Достаточно лишь "базовых технических навыков" и "желания развиваться в этой сфере".

Журналисты добавили, что в вакансии указана заработная плата – от 150 000 рублей. Однако она невыгодно отличается от среднего уровня по Москве, превышающего 200 000 рублей.

"Отличная, сплочённая команда, были прекрасные возможности для роста, позитивная корпоративная культура, возможность выбирать работу, соответствующую моим интересам, и поддержка со стороны руководства. Зарплата зависит от результатов работы, а это значит, что можно увеличить свой доход", - написал в своем отзыве о работодателе пользователь с ником "Старший инспектор".

Удары Украины по Москве позорят Путина

Ранее The Atlantic писало, что удары беспилотниками по целям в глубине российской территории – в первую очередь в Москве и ее окрестностях - призваны "опозорить и подорвать позиции" российского диктатора Владимира Путина.

Украина хочет показать москвичам, что она может нанести удар даже по самым важным экономическим целям, и что дни, когда они делали вид, что война далека от их комфортной жизни, закончились.

Вас также могут заинтересовать новости: