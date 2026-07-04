Война пришла к порогу Путина: The Times рассказало о тайном батальоне, который жжёт Россию

Полиграф, сухой закон, 200 целей за 200 дней – это все про этот элитный батальон.

Батальон "Кайрос" 414-й бригады "Птицы Мадьяра" – приоритетная цель для россиян. Вот уже две недели они бомбят Москву, унижая кремлевского диктатора Владимира Путина перед его народом и на мировой арене. Подразделение крайне засекречено и прежде никогда не общалось с прессой.

Его бойцы обязаны воздерживаться от алкоголя, скрывать место работы от друзей и семьи и регулярно проходят проверку на полиграфе, чтобы подтвердить, что не раскрыли никакой секретной информации, пишет The Times.

"Мы стараемся сделать войну слишком дорогой, чтобы они могли ее продолжать, и принудить их к миру", – заявляет командир батальона Рэй, а затем добавляет завуалированную угрозу Путину: "Для дрона нет разницы, что перед ним – нефтезавод, порт или Кремль".

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Батальон "Кайрос"

"Кайрос", названный в честь греческого бога благоприятного момента, уже добился впечатляющих успехов. 19 июня жители Москвы проснулись и обнаружили город, окутанный густым чёрным дымом от горящего нефтеперерабатывающего завода.

Двенадцатью днями ранее делегаты Петербургского международного экономического форума наблюдали, как вторую столицу России заволакивает дым от горящего нефтяного терминала.

"Мы здесь творим историю, – отмечает Панама, командир роты, руководящий запуском БПЛА. – Несколько лет назад Путин говорил всем, что может завоевать нас за три дня. Теперь он видит, как горит Россия. Мы этого не начинали, но мы им отплачиваем. Справедливость пришла".

Темп атак неумолим: подразделение почти ежедневно запускает дальнобойные ударные дроны по России или наносит удары среднего радиуса по оккупированным территориям. Они координируются с родственными подразделениями, которые иногда подключаются с помощью новых украинских крылатых ракет.

Атаки Украины и не думают останавливаться

За последнюю неделю украинские удары поразили восемь нефтегазовых объектов, заводы по производству точных приборов для ракет и ракетного топлива, а также военные логистические склады – всё это в 12 российских регионах.

В самом дальнем случае дроны преодолели не менее 1500 километров от украинской границы. "Технологии, которыми мы сегодня располагаем, означают, что война больше не является чем-то, что можно вести на чужой территории, держа её на расстоянии вытянутой руки. Она вернётся в твой собственный дом, – подчеркивает Панама. – И когда ты чувствуешь запах горящей войны у своего порога, ты воспринимаешь её совершенно иначе, чем когда просто смотришь картинку по телевизору".

Он отдаёт приказ, и один за другим восемь дронов взлетают, каждый выстреливается в сумерки ракетным ускорителем, который ярко вспыхивает и падает на землю, как только в дело вступают пропеллерные двигатели. Каждый оставляет за собой завиток дыма и стойкий запах серы и древесного угля.

В преддверии ударов по Москве "Кайрос" два месяца планомерно уничтожал российские зенитные системы на подступах к городу. "Мы действуем как батальон около 200 дней и за этот период поразили примерно 200 целей", – объяснил Рэй. Эти удары поставили Путина и его командиров перед дилеммой, добавляет он.

Теперь, если они начнут их замещать, если сосредоточат много ПВО вокруг Москвы, это откроет множество других уязвимостей в разных местах – например, в Крыму, добавил он.

Как создавалось это подразделение

Рэй и Панама – из тех, кто уцелел, вступив в бой в первый же день войны, бросившись защищать офис президента Украины Владимира Зеленского. "У нас не было военного опыта, и мы ждали наёмников "Вагнера". Это было самое страшное время в моей жизни", – отмечает Рэй.

Впоследствии они вошли в элитное подразделение спецназа, выполнявшее штурмовые и зачистные задачи, а затем Рэя направили на базу армии США в Висбадене (Германия), где он был офицером связи с союзниками Украины.

Там, по его словам, он многое узнал о собственных программах НАТО по "глубоким ударам" дронами. Вернувшись, он пришёл к Роберту Бровди, командующему Силами беспилотных систем Украины (СБС), с идеей создать собственный батальон.

Спустя семь месяцев его связи в НАТО по-прежнему оказываются полезными, заявил он. "Мы обычно получаем довольно хорошую разведывательную информацию от наших британских друзей, и мы это очень ценим", - добавил военный.

"Кайрос" и 414-я бригада теперь играют ключевую роль в дальнобойных ударах СБС, которые, по их данным, резко нарастили масштаб операций – увеличив число дальнобойных атак вчетверо, а ударов дронами среднего радиуса – в 28 раз по сравнению с прошлым годом.

В подразделении есть иностранцы, некоторые – бывшие бойцы спецназа, среди них несколько британцев, американцев, европейцев и один японец. Рэй надеется, что их успех поможет привлечь больше добровольцев – особенно среди солдат, осознающих, что традиционные армии, в которых они служат, устарели.

Другие новости об ударах Украины по России

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ ударила по военным аэродромам в Крыму. Во второй раз за неделю были поражены истребители в пункте базирования "Саки", где расположены вражеские самолеты, а также нанесены удары по ангарам в "Гвардейском".

Кроме того, мы также рассказывали, что РФ прочат худший топливный кризис в его истории. Производство бензина в стране-оккупанте сократилось на 25% в результате украинских ударов по НПЗ. Россия в настоящее время производит лишь 85 000 тонн бензина в день, тогда как летний спрос достигает 110 000 тонн.

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