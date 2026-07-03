Почему Польша решила не передавать Украине МиГи: в СМИ назвали новую причину

Украинские специалисты заявили, что самолеты сначала должны пройти ремонт и модернизацию на Военных авиационных заводах за счет правительства Польши.

Делегация Украины после осмотра постсоветских истребителей МиГ-29 пришла к выводу, что их техническое состояние настолько плохое, что они примут их при условии, что Польша модернизирует эти самолеты за свой счет. Информатор Onet, связанный с правительством, рассказал, что Польша на это согласилась.

Издание добавило, что также возникла проблема с определением ожиданий со стороны Польши.

"Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш недавно объявил, что правительство предложило Киеву партнерское соглашение – передачу Украине советских истребителей МиГ-29, оставшихся в Военно-воздушных силах, в обмен на передачу технологий беспилотников нашей промышленности", – говорится в статье.

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Согласно официальной версии, украинцы отказались от договоренностей об обмене ноу-хау и технологиями, поэтому Польша не отправит им самолеты.

По информации издания, в течение последних месяцев в Польше находились украинские делегации, которые должны были оценить техническое состояние 14 постсоветских истребителей, до сих пор принадлежащих Военно-воздушным силам.

"Проблема заключается в том, что эти самолеты, которые в настоящее время базируются на 22-й базе тактической авиации в Мальборке, годами не модернизировались, поскольку военные постепенно заменяют их новой техникой: F-16, FA-50 и F-35", – отмечает издание.

Указывается, что украинские специалисты пришли к выводу, что истребители в значительной степени изношены и устарели. Особое беспокойство у них вызвало плохое состояние шасси этих самолетов.

Издание отмечает, что они заявили о готовности принять польские самолеты, но поставили условие: самолеты сначала должны пройти ремонт и модернизацию на польских Военных авиационных заводах в Быдгоще. При этом расходы на это должна была покрыть польская сторона.

Поясняется, что после начала полномасштабной войны украинцы начали ремонтировать и модернизировать свои МиГи именно на заводах в Быдгоще. При этом они оплачивают эти услуги из собственного бюджета.

Лицо, связанное с польской оборонной промышленностью, рассказало, что на этот раз украинцы хотели, чтобы за это заплатило правительство Польши.

Издание поясняет, что для Министерства обороны Польши требования Киева оказались неприемлемыми, поскольку модернизация постсоветских самолетов означала бы огромные расходы, а в свою очередь украинская сторона ничего не предлагала.

"Когда Польша отказалась финансировать эти работы, украинцы потеряли интерес к нашим МиГам", – утверждает информатор Onet.

Добавляется, что подобную информацию подтвердил также собеседник из Министерства обороны.

В статье говорится, что только когда в общественном пространстве начали появляться вопросы о том, когда Польша передаст Украине истребители МиГ, которые еще остаются на вооружении наших Военно-воздушных сил, польское правительство решило связать этот вопрос с проблемой отсутствия технологического трансфера со стороны Украины.

Вице-премьер Косиняк-Камыш объяснял это решимостью правительства. Он подчеркивал, что, в отличие от своих предшественников, нынешнее правительство не будет просто субсидировать Украину, а ожидает соблюдения принципа взаимности.

Собеседники Onet отмечают, что украинцы, как и раньше, заинтересованы в приобретении польских истребителей. Однако во время переговоров они заняли жесткую позицию и выдвинули строгие, трудные для принятия условия. Между тем польская сторона не смогла четко определить, чего именно она ожидает взамен.

""Дронные технологии" – это настолько широкое понятие, что под него можно подставить что угодно. Проблема в том, что Министерство обороны не смогло говорить о конкретных вещах, поэтому украинцы отступили. Это настоящий фестиваль некомпетентности. К сожалению, с обеих сторон в дело вмешалась политика, которая многое портит", – рассказал источник издания.

Отмечается, что правительство и Министерство обороны в настоящее время находятся в настолько напряженных отношениях, что даже если Польше определённое оборудование не нужно и его лучше передать Украине, они всё равно не сделают этого бесплатно.

"Проблема в том, что Минобороны не знает, чего хочет в сфере дронных технологий, а потому не умеет вести переговоры с украинской стороной. Я знаю только, что гораздо лучше с этим сотрудничеством справляются польские компании, как гражданские, так и "Польская оборонная группа". Они пытаются что-то делать вместе с украинцами. Зато к Министерству обороны у меня есть такое замечание: они не знают, что происходит", – заявил бывший военный, сотрудничающий с украинской армией.

По мнению военных, хотя переговоры о передаче Украине самолетов МиГ зашли в тупик, этот вопрос все же не утратил актуальности. Во-первых, потому что эти самолеты после возможной модернизации стали бы реальным приобретением для Вооруженных сил Украины.

Во-вторых, если они не попадут в Украину, то вскоре придется принять решение, что с ними делать дальше: как их законсервировать и где разместить.

Польские МиГ-29 для Украины: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики отметили: даже несколько дополнительных истребителей были бы полезны для Украины, которая уже четвертый год отражает российскую агрессию. В то же время решение Польши не имеет критического значения. Добавляется, что одной из главных проблем остается не только количество самолетов, но и подготовка пилотов. Эксперты также обращают внимание на то, что Варшава в конечном итоге перевела вопрос передачи МиГ-29 из сферы военной помощи в плоскость коммерческих переговоров.

Также мы писали, что пресс-служба Министерства обороны сообщила, что МиГи будут циклически выводиться из эксплуатации в польских Вооруженных силах. Поскольку истребители изнашиваются и исчерпывают лимит летных часов, на который они сертифицированы, никто не планирует инвестировать в их дальнейшую модернизацию. Поэтому самолеты будут постепенно, один за другим, выводиться из эксплуатации.

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