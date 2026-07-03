Может ли чай помочь снизить артериальное давление: ответ специалистов

Этот напиток может благоприятно влиять на здоровье сердца.

Существует множество способов естественного снижения артериального давления, которые могут быть полезны людям, страдающим гипертонией или стремящимся избежать её развития. Корректировка рациона – отличный шаг в этом направлении, пишет издание Prevention.

"Изменения в рационе – это один из способов, помогающих регулировать и поддерживать здоровое кровяное давление", – говорит доктор медицины и кардиолог Чэн-Хан Чен.

Как чай влияет на давление

Исследование, опубликованное в журнале "BMC Public Health", показало, что употребление любого вида чая со временем связано со снижением риска развития гипертонии, а также со снижением систолического артериального давления (верхнее число) при употреблении всех видов чая и диастолического артериального давления (нижнее число) при употреблении некоторых из них. Отдельный метаанализ, опубликованный в журнале "Medicine", показал, что у тех, кто регулярно пил зеленый чай или специально принимал экстракт зеленого чая, систолическое и диастолическое артериальное давление "значительно снижалось".

Видео дня

"Чай, особенно зеленый и черный, содержит полифенолы", – рассказал доктор медицины, кардиолог и профессор Медицинского центра Векснера при Университете штата Огайо Рагавендра Балига.

Эти полифенолы улучшают функцию эндотелиальных клеток (тонкого слоя клеток, выстилающего внутреннюю поверхность кровеносных сосудов), снижают окислительный стресс, который может приводить к повреждению клеток, и усиливают выработку оксида азота – соединения, которое расслабляет и расширяет кровеносные сосуды, обеспечивая лучший кровоток и доставку кислорода по всему организму, объяснил он.

"Эти механизмы могут со временем способствовать умеренному снижению артериального давления", – добавила диетолог Тара Коллингвуд.

Чай – вред для здоровья

Прежде чем начать употреблять чай для контроля артериального давления, следует помнить о нескольких потенциальных рисках и побочных эффектах. Один из основных рисков, на который обращают внимание эксперты, заключается в том, что кофеин, содержащийся в чае, может кратковременно повысить артериальное давление. Также следует помнить о потенциальных лекарственных взаимодействиях.

"Зелёный чай может влиять на действие варфарина и бета-блокаторов, а также снижать усвоение фолиевой кислоты или железа", – отметил Балига

Доктор указал, что если пить более пяти чашек чая в день, то это может повысить риск возникновения желудочно-кишечных проблем, дефицита железа или бессонницы.

"Травяные чаи, например, на корне солодки, могут повышать артериальное давление или вступать во взаимодействие с лекарствами", – отметила Коллингвуд.

Какой чай понижает давление

Имеющиеся научные данные указывают на то, что лучшим выбором является зеленый чай.

"Наиболее убедительные данные касаются зеленого чая, за которым следует чай из гибискуса", – сказал доктор Балига.

Он также отметил, что черный чай может оказывать "умеренное влияние" на артериальное давление.

Однако любой несладкий чай также может оказывать косвенное положительное влияние на артериальное давление, подчеркнула диетолог Кери Ганс.

Ранее УНИАН писал, что врачи назвали самые лучшие чаи для сна.

Вас также могут заинтересовать новости: