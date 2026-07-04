HDMI, USB-C или DisplayPort: в чем разница и какой разъем лучше для монитора

От выбранного интерфейса зависит не только качество изображения, но и поддержка высоких герцовок, HDR, и других функций.

При покупке нового монитора пользователи нередко сталкиваются с выбором между тремя популярными интерфейсами подключения – HDMI, DisplayPort и USB-C. Каждый из них имеет свои преимущества, но лучший вариант зависит от сценария использования.

Эксперты Engadget объяснили, в каких случаях стоит выбирать HDMI, когда предпочтительнее DisplayPort, а когда наиболее удобным решением станет USB-C.

DisplayPort отлично подходит для игр и работает через USB-C

Если монитор подключается к настольному ПК с дискретной видеокартой, DisplayPort считается наиболее удачным вариантом. Этот интерфейс изначально разрабатывался с учетом потребностей игроков: он поддерживает технологию переменной частоты обновления (VRR), которая синхронизирует работу видеокарты и монитора, делая игровой процесс плавным. Благодаря этому DisplayPort отлично работает с технологиями AMD FreeSync и Nvidia G-Sync.

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Кроме того, этот стандарт отличается высокой пропускной способностью. Современный DisplayPort 2.1 способен передавать данные со скоростью до 80 Гб/с, а DisplayPort 1.4 – до 32,4 Гб/с. Этого достаточно даже для мониторов с очень высоким разрешением и частотой обновления.

Еще одно важное преимущество – интеграция со стандартом USB-C. Благодаря технологии DisplayPort Alternate Mode видеосигнал можно передавать через обычный кабель USB-C. Если и компьютер, и монитор поддерживают этот режим, для подключения достаточно одного кабеля, который может одновременно передавать изображение, звук, данные и, в некоторых случаях, питание.

Даже если вы не играете, DisplayPort часто оказывается оптимальным выбором благодаря поддержке последовательного подключения нескольких мониторов (daisy chain). Если дисплей оснащен выходом DisplayPort Out, второй монитор можно подключить напрямую к первому, не занимая дополнительные видеовыходы на компьютере.

HDMI остается самым универсальным стандартом

Если речь идет о телевизорах, игровых консолях, медиаплеерах или домашних кинотеатрах, HDMI по-прежнему остается самым универсальным решением. Практически любое современное устройство с выводом изображения оснащено именно этим разъемом.

Помимо передачи видео, HDMI поддерживает множество мультимедийных функций. Например, технология eARC позволяет передавать несжатый многоканальный звук на ресивер или саундбар, включая форматы Dolby Atmos и DTS:X. А функция HDMI-CEC дает возможность управлять несколькими устройствами одним пультом.

Кроме того, HDMI поддерживает технологию защиты цифрового контента HDCP, необходимую для воспроизведения лицензионного видео в сервисах потокового вещания. Некоторые фильмы и сериалы в 4K могут не запускаться без поддержки современных версий HDCP.

Ранее эксперты называли 5 настроек, которые нужно изменить на мониторе уже сегодня. Даже премиальный монитор часто "из коробки" работает не на максимуме своих возможностей.

УНИАН рассказывал, какие устройства никогда не стоит подключать к USB-порту монитора.

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