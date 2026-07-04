4 июля станет еще свежее и задождит почти по всей Украине (карта)

Только на юго-западе будет преобладать сухая погода.

В субботу, 4 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Практически по всей старне пройдут дожди, местами с грозами, только на юго-западе будет преобладать погода без осадков. Температура продолжит постепенно снижаться. Только на востоке температура еще поднимется до "тридцаток", но на остальной территории уже будут более комфортные показатели. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет свежее всего. Тут в течение дня ожидается +17°...+22°, на Закарпатье воздух прогреется до +24°. Везде, кроме Закарпатской области будет переменная облачность и небольшие дожди, местами - с грозами. На Закарпатье - сухо и ясно.

На севере Украины температура снизится до +19°...+24°. Тут ожидается переменная облачность, местам и пройдут дожди, ливни и грозы.

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На востоке Украины сегодня будет жарче всего. Тут воздух прогреется до +27°...+31°, однако также пройдут дожди и грозы, после чего температура начнет снижаться - завтра тут уже будет чуть свежее.

В центральной части Украины ожидаются комфортные для лета +20°...+26°. В большинстве областей пройдут дожди, местами гроза, только в Винницкой области вероятность осадков меньше.

Юг Украины сегодня разогреет до +26°...+28°. Тут также пройдут кратковременные дожди, только в Одесской области - преимущественно сухо.

4 июля - какой сегодня праздник, приметы погоды

4 июля - святого Андрея, архиепископа Критского. По приметам, если вечером лягушки громко квакают, то скоро начнутся дожди.

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