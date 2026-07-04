Погода в Днепре ухудшится: синоптики предупредили об опасности 4 июля (инфографика)

Синоптики прогнозируют грозы, шквалы и град.

Сегодня, 4 июля, погода в Днепропетровской области ухудшится. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Днепропетровской и Донецкой областей.

"4 июля днём в г. Днепр и по Днепропетровской области ожидается гроза, во время грозы местами шквалы 15–20 м/с, в отдельных районах град2", – прогнозируют синоптики.

Из-за непогоды объявлен уровень опасности I, желтый.

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Погода в Днепре

4 июля в Днепропетровской области будет переменная облачность. Днем ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град. Ветер будет 7-12 м/с, а во время грозы шквалы будут достигать 15-20 м/с

В Днепре сегодня также будет переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди, местами сильные, гроза. Ветер 7–12 м/с, во время грозы порывы до 20 м/с.

Температура по области +25°...+30°, в Днепре +26°...+28°.

По данным "Погода УНИАН", сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Почти во всех регионах пройдут дожди, местами они будут сопровождаться грозами. Лишь на юго-западе страны будет преобладать сухая погода без значительных осадков. В то же время температура воздуха продолжит постепенно снижаться. Жарче всего будет на востоке, где столбики термометров местами достигнут более +30°. На остальной территории установится более комфортный температурный режим.

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