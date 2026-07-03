Страна-союзник Украины выступила против санкций ЕС в отношении соратника Путина, - Politico

Рим выразил обеспокоенность из-за возможного введения санкций против главы РПЦ.

Италия вслед за Болгарией выступила против санкций ЕС в отношении союзника президента РФ Владимира Путина - патриарха Кирилла. Об этом пишет Politico.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас предложила ввести запрет на выдачу ему виз.

Отмечается, что инициатива столкнулась с возражениями Болгарии, где значительную часть населения составляют православные, а также с "оговоркой" со стороны Рима - на дипломатическом языке это означает обеспокоенность, которую необходимо снять, но не полноценное вето.

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По словам одного из дипломатов, обеспокоенность Рима связана с позицией Ватикана и касается нежелания вводить санкции против главы христианской конфессии.

Дипломаты ЕС также обсуждали предложение заморозить потолок цен на российскую нефть, который в настоящее время установлен на уровне 44 долларов за баррель. Предложение из офиса Калласа состоит в том, чтобы отложить пересмотр потолка цен, который должен состояться в середине июля и автоматически повысится, если никаких мер не будет принято.

По словам тех же дипломатов, Греция, Мальта и Кипр - все страны со значительным судоходным сектором, обслуживающие российские суда, - возражают против отсрочки пересмотра потолка цен.

Еще одним спорным моментом является предложение о запрете въезда в ЕС бывших российских комбатантов. По словам тех же дипломатов, Франция и Италия выразили обеспокоенность.

Санкции против РФ

Ранее США отменили часть антироссийских санкций. Министерство финансов США опубликовало список, в который вошли семь российских граждан, два судна и две турецкие компании.

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