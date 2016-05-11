Европарламент вновь отложил рассмотрение вопроса о безвизовом режиме с Украиной - СМИ

Об этом сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на источник в секретариате комитета. "Именно наш комитет будет иметь дело с предложением о введении безвизового режима с Украиной, которую прислала Еврокомиссия, однако кто именно будет докладчиком по этому вопросу, еще не определено", - сообщили в секретариате, отметив, что докладчик будет назначен "в ближайшие недели".

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Также в секретариате комитета отказались назвать точную дату, когда состоится "первая дискуссия по украинскому вопросу", объяснив это большой загруженностью в работе комитета. Однако отметили, что по графику ближайшие заседания комитета гражданских свобод должны состояться 23, 24 и 30 мая. Пока что можно предположить, что вопрос визовой либерализации с Украиной будет обсужден комитетом Европарламента в один из этих дней, поскольку окончательный порядок дня заседаний комитета, согласно регламенту Европарламента, обнародуют за день-два до даты заседания.

Как известно, после назначения докладчика и комитетских слушаний относительно предложения Еврокомиссии по украинскому вопросу соответствующая резолюция должна быть рассмотрена и одобрена Европарламентом. Последнюю формальную точку в визовой либерализации с Украиной должно поставить решение Совета ЕС на уровне министров. Сейчас интрига заключается в том, успеют ли все евроинституты ускорить и согласовать свою работу таким образом, чтобы безвизовый режим с Украиной заработал уже в конце июля.