Секрет мягких простыней: хозяйки добавляют в стирку простой кухонный ингредиент

Средство из кухонного шкафчика избавляет постельное белье от жесткости – и стоит копейки.

Если простыни после стирки становятся жесткими, тусклыми или сохраняют неприятный запах, проблема может быть не в стиральном порошке. Опытные хозяйки советуют обратить внимание на дистиллированный белый уксус – простое, но эффективное решение, пишет southern living.

Уксус – это не только кулинарный ингредиент для заправок или маринадов. Благодаря своей кислотности он расщепляет остатки пота, моющих средств и кондиционера для белья, которые накапливаются на ткани и делают простыни жесткими.

Кроме того, он уничтожает бактерии и плесень, вызывающие неприятный запах, и даже растворяет минеральные отложения от жесткой воды.

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Белые простыни становятся заметно белее, а цветные – не теряют яркости. При этом уксус действует мягче отбеливателя и, вопреки опасениям, не оставляет на ткани резкого запаха.

Как часто применять

Использовать уксус при каждой стирке не нужно – достаточно одного раза в месяц или по мере необходимости, когда простыни становятся жесткими или тусклыми. Важно брать именно дистиллированный белый уксус: винный или яблочный могут оставить пятна на ткани.

Главное правило безопасности, о котором предупреждают в материале, – никогда не смешивать уксус с отбеливателем. Эта комбинация образует токсичные пары, поэтому средства добавляют в стирку поочередно, а не одновременно.

Пошаговая инструкция по стирке

Простыни загружают в машину, равномерно распределяя их в барабане. Далее ¼–½ стакана уксуса заливают в отсек для кондиционера – или непосредственно в барабан в начале цикла последнего полоскания, если такого отсека нет. Выбирают тёплый или горячий режим стирки, который обычно используют для постельного белья. Поскольку уксус одновременно смягчает ткань и устраняет запахи, кондиционер и стиральный порошок в этом цикле не добавляют.

По завершении стирки простыни сразу перекладывают в сушилку, чтобы избежать появления плесени из-за влажной ткани. Для дополнительной мягкости можно добавить шарики для сушки.

Другие способы использования уксуса при стирке

Уксусом также удобно выводить пятна: смесь с водой в равных пропорциях наносят на загрязнения за 15 минут до стирки. А для очистки самой стиральной машины запускают отдельный цикл с двумя стаканами уксуса без белья и порошка – на самом длительном и самом горячем режиме. После этого барабан протирают влажной тряпкой, а резиновую прокладку и мешалку обрабатывают раствором уксуса с водой.

На что обратить внимание

Уксус не рекомендуется использовать для шелковых простыней – он повреждает деликатные волокна и притупляет их блеск. Слишком частое или чрезмерное применение также вредно: со временем кислота может разъедать резиновые детали стиральной машины – шланги, прокладки, уплотнители. Перед первым использованием специалисты советуют проверить стойкость цвета ткани на незаметном участке.

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